UNAM renovará su Consejo Universitario; votación será electrónica

La comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elegirá este jueves 12 de noviembre a sus representantes ante el Consejo Universitario, el máximo órgano colegiado de gobierno de la institución, donde se toman decisiones sobre el presupuesto, las normas internas y el rumbo académico de la Universidad.

La jornada electoral permitirá a estudiantes, profesores, investigadores, técnicos académicos y trabajadores administrativos votar por quienes representarán a sus respectivos sectores ante el pleno del Consejo Universitario, así como en los Consejos Técnicos de Facultades y Escuelas y los Consejos Académicos de Área.

La relevancia de estos comicios radica en que los representantes participan en decisiones que inciden directamente en la vida universitaria: desde la aprobación de presupuestos y modificaciones a la legislación interna hasta la creación de carreras y programas académicos.

Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que el Consejo Universitario es el espacio en el que la comunidad establece sus propias normas, aprueba presupuestos y orienta la vida institucional en ejercicio de la autonomía universitaria.

Por su parte, Ambrosio Velasco Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, advirtió sobre los efectos de la abstención y destacó que la participación colectiva es indispensable para dar legitimidad a los representantes electos y fortalecer la vida colegiada.

Actualmente, el Consejo Universitario está integrado por más de 330 miembros, entre representantes electos de los distintos sectores y autoridades que forman parte de él por razón de sus cargos, como el rector, quien lo preside, el secretario general y los directores de escuelas, facultades e institutos.

La votación se realizará a distancia mediante el Sistema de Votaciones Electrónicas de la UNAM. Los universitarios podrán ingresar desde computadoras o teléfonos móviles al portal oficial, autenticarse con su NIP del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE), consultar las boletas correspondientes a su adscripción y emitir su sufragio.