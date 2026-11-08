Morena CDMX y Hannah de Lamadrid van por rentas justas en Coyoacán, para apoyar a alumnos de la UNAM

Ante cientos de coordinadores territoriales morenistas, Hannah de Lamadrid y Paulo García, presidente de Morena en la Ciudad de México, anunciaron que van en unidad por rentas justas en Coyoacán, uno de los problemas que más preocupa a los jóvenes de la alcaldía.

"Por lo que se vuelve crucial abordar este tema y, sobre todo, coordinar a los comités morenistas desde las colonias, casa por casa, para informar con precisión a la ciudadanía de qué se trata la Ley de Rentas Justas, y desmentir el llamado predialazo", destacó la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Coyoacán.

Subrayó que los jóvenes de la alcaldía pueden estar seguros de que pondrá especial atención a sus demandas, por lo que los invitó a organizarse y avanzar en la construcción de una agenda conjunta.

Hannah de Lamadrid dijo que velará porque tengan acceso a una vivienda digna en Coyoacán, donde la población estudiantil de la UNAM se enfrenta a una difícil situación al tratar de rentar cerca de Ciudad Universitaria (CU), así como los vecinos que buscan establecer su residencia en la alcaldía.

Por su parte, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, resaltó que sólo en equipo y en unidad podrán tener la contundencia contra las mentiras de la oposición como es el caso del "falso predialazo".