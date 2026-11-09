UNAM instala megacentro con 100 mil vacunas contra COVID, influenza, sarampión y neumococo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló un megacentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, donde esta semana estarán disponibles 100 mil dosis contra COVID-19, influenza, sarampión y neumococo, tanto para la comunidad universitaria como para la población en general.

La jornada comenzó este lunes 9 de noviembre y concluirá el próximo viernes 13, con atención gratuita de 9:00 a 14:00 horas en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

La institución prevé que más de 20 mil personas acudan a recibir alguno de los biológicos, en una estrategia coordinada con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante la inauguración, el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, Fernando Macedo Chagolla, destacó que la institución busca transitar de un modelo asistencialista a uno de salud preventiva, en el que la vacunación tenga un papel central.

Por su parte, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, informó que durante la temporada invernal se aplicarán más de cuatro millones de vacunas contra COVID-19, influenza y sarampión en distintos puntos de la ciudad.

Señaló que la inmunización antes de la llegada de las bajas temperaturas permite generar protección y que la respuesta de la población al megacentro refleja la disposición de las personas para cuidar su salud.

El director general de Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, explicó que la disponibilidad de 100 mil dosis es resultado de la coordinación entre instituciones y destacó que acercar los servicios médicos a la población permite eliminar barreras de acceso.

La vacunación está abierta al público en general y no tiene costo. Para agilizar la atención, la UNAM habilitó un registro previo en el sitio https://salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/.