Vincula a proceso a "El Axel", segundo al mando de Los Ciclones

Un Juez Federal vinculó a proceso a Axel Alfredo N, alias “El Axel”, señalado como segundo al mando de la célula “Los Ciclones”, del Cártel del Golfo, y a su presunto cómplice, Daniel Antonio N, detenidos el pasado 29 de octubre en Matamoros, Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los sospechosos fueron vinculados por su posible participación en los delitos de violación a la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

El órgano autónomo agregó que, en continuación de la audiencia inicial, el Juez Federal ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los detenidos, quienes deberán cumplir en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Además, se concedió un plazo de cuatro meses de plazo al Ministerio Público de la Federación para que presente la investigación complementaria.

Los hoy imputados fueron detenidos en flagrancia, el pasado 29 de octubre, por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en calles de la ciudad de Matamoros.

La Defensa informó que la detención de “El Axel” es resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central, por lo que elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional procedieron a su captura, junto con otra persona, en Matamoros.

De acuerdo con las investigaciones, “El Axel” es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, jefe de la facción “Los Ciclones”, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, alias “El Mata Amigos”, también recluido en el “Altiplano”.

Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias El Axel Foto: @FGRMexico

“El Axel” está ligado a homicidios, secuestros, extorsión…

A finales de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Axel Alfredo “N”, alias “El Axel”, señalado como presunto segundo al mando de “Los Ciclones”, en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en Matamoros, Tamaulipas.

Como resultado de trabajos de inteligencia militar de @Defensamx, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la @GN_MEXICO_ detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, entre ellas Axel Alfredo “N”, alias ‘Axel’, identificado como segundo al mando de la célula delictiva ‘Ciclones’”, indicó García Harfuch en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario detalló que el detenido está relacionado con una serie de delitos, entre ellas una agresión a personal de la SSPC, el pasado 17 de mayo, y ofreció que en este caso no habrá impunidad.

García Harfuch detalló que “Axel Alfredo ‘N’ está relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos. También es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de @SSPCMexico, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos.