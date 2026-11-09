En Aguascalientes dan el último adiós a Fernando, víctima del choque de trenes en España

Entre lágrimas, recuerdos y aplausos, familiares y amigos despidieron este lunes a Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años de edad, quien perdió la vida en el choque de trenes ocurrido en Toledo, España, el pasado 28 de octubre, tragedia que cobró la vida de 69 personas.

En el Santuario de Guadalupe, en Aguascalientes, se celebró la misa de cuerpo presente, donde quienes lo conocieron se reunieron para recordar la alegría, nobleza y creatividad que lo caracterizaban.

"Fer era una persona bonita, un ser humano creativo, alegre, vivo, lo conocí como compañero maestro y como alumno", dijo Laura, una de sus amigas.

Entre lágrimas, recuerdos y aplausos, despidieron este lunes a Fernando Foto: Karla Méndez

Los recuerdos se multiplicaron entre quienes fueron sus compañeros desde la secundaria, quienes coincidieron en que Fernando tenía una enorme generosidad.

"Fue mi compañero de la secundaria, una persona muy noble, siempre daba todo por todos", expreso Karla de la Torre, amiga.

Diseñador gráfico de profesión, Fernando vivía desde hacía varios años en Oklahoma, Estados Unidos.

Su pasión por el arte y su creatividad también fueron recordadas.

Un gran amigo, un gran amante del arte, una persona súper creativa con un corazón enorme", sostuvo Mayra, amiga.

Sus amigos también alzaron la voz para exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias y se evite que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.

"Que se investigue, ya renunció el de transporte, pero de todas maneras hay mucha cosa atrás y no es nada más una persona, sino son varias; que se llegue hasta las últimas consecuencias porque no es justo que se lleven vidas tan grandes y personas tan valiosas", dijeron.

Fernando se encontraba de vacaciones en España junto con su pareja. Ambos se dirigían a Sevilla, donde tenían previsto celebrar el cumpleaños de su primo, cuando ocurrió el accidente.

Durante varios días permaneció en calidad de desaparecido, mientras sus familiares y amigos mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, esa esperanza se convirtió en dolor cuando se confirmó que había sido localizado entre las víctimas mortales.