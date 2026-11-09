Protesta en el INE Durango: cierran módulos por demandas laborales 

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) de Durango cerraron los módulos de atención ciudadana ante la inconformidad que ha surgido a nivel nacional.

Los cierres se registraron en Zarco y Jardines. Se informó por la tarde que los módulos abrirán el día de mañana en su horario habitual.

Raúl Samaniego Alvarado, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que entre las necesidades que plantean los trabajadores destaca un incremento salarial del 6 por ciento para el personal con nivel FA1, a partir del primero de enero de 2027.

Además, solicitan la revisión de jornadas laborales, periodos de descanso, prestaciones y esquemas de capacitación.

Asimismo, destacó que el INE continuará con el análisis técnico y presupuestal de alternativas que permitan mejorar las condiciones laborales, privilegiando el diálogo, la comunicación directa y la atención a los planteamientos del personal.

Informó que los tres módulos del Instituto Nacional Electoral en Durango capital, al igual que los ubicados en los municipios de Santiago Papasquiaro y El Salto, Pueblo Nuevo, permanecieron abiertos al público.

Finalmente, destacó que se realizan más de 800 trámites diarios en la ciudad capital.