Coral salió de viaje y al regresar su casera la dejó en la calle sin sus pertenencias

Coral Ávila quien, después de 26 años de rentar un departamento en Tlaxcala, se quedó en la calle y sin sus pertenencias desde el pasado 29 de marzo.

Salí de viaje por unos días a la Ciudad de México, regreso, quiero abrir la puerta y resulta que la puerta tiene seguro por dentro, entonces yo no puedo acceder. Días previos la señora me había amenazado que no me iba a dejar sacar mis cosas, ya tenía un comportamiento hostil mi casera, yo lo que hago es llamar a la policía para dejar constancia, no para ingresar, ni quería violentar nada", relató Coral.

Hasta el día de hoy ninguna autoridad estatal ni municipal de Tlaxcala ha logrado que la casera le regrese todas sus cosas.

"Yo sigo sin mis cosas desde el 29 de marzo y en una vulneración de todo, porque no tengo documentos personales, no tengo tarjetas, no tengo mis medicamentos, no tengo mis lentes, ropa, zapatos, es increíble que no se entienda que te dejan totalmente en la calle y vulnerable", afirmó.

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Coral pidió ayuda a la policía municipal de Tlaxcala, ellos a su vez sugirieron que levantará una denuncia ante la Fiscalía, donde se negaron, asegurando que tendría que ser antes las autoridades municipales de la capital.

“La policía municipal acudió a mi llamado, me sugirieron llamar y hacer el reporte al 911 y me llevaron a la Fiscalía del estado para que yo presentara un documento y dejar constancia de lo sucedido, en la Fiscalía dijeron que no era un tema de la Fiscalía propiamente, que acudiera al juzgado municipal para que se atendiera este tema y se logrará la mediación correspondiente", detalló.

Lo cierto es que después de varios meses Coral no ha encontrado una solución en las autoridades, todo lo contrario, además de ser violentada por su casera, también ha sido violentada por las autoridades municipales de Tlaxcala.

Una actitud prepotente de una de las juezas, de la jueza auxiliar me intimidó, me gritó y me dijo, pues aquí ya no hay nada que hacer y le dije como no hay nada que hacer, están mis cosas, que parte de mis documentos personales, mis tarjetas bancarias y toda mi vida está ahí, los elementos con los que trabajo”, aseguró.

Aun cuando la Fiscalía ya tienen la denuncia y ha emitido dos órdenes para recuperar sus pertenencias, esto no ha sucedido, la casera se niega acatar las órdenes de la Fiscalía y el llamado de las autoridades municipales a conciliar para que regrese las pertenencias de Coral.

"Esto tuvo que escalar posterior a una denuncia ante la Fiscalía y con dos órdenes de protección, buen o dos órdenes que me brindo la Fiscalía para sacar mis cosas, pues las dos órdenes no han servido de nada”, dijo.

Esto ha dejado en total indefensión a Coral quien hace un llamado a las autoridades para que den solución a su caso y sobre todo recupere sus pertenencias.