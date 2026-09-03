UNAM no toca a funcionarios por trampas en examen digital

A 44 días de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la creación de una Comisión Técnica para esclarecer las irregularidades en el examen de ingreso a la licenciatura 2026 y así poder deslindar responsabilidades, la institución confirmó que no existen procedimientos de administrativos o sanciones contra funcionarios universitarios relacionados.

En respuesta a la solicitud de acceso a la información 410031900211826 presentada por Excélsior, la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades, Quejas y Registro Patrimonial dijo que, después de realizar una búsqueda exhaustiva, con criterio amplio, en sus expedientes en trámite y de concentración, no encontró ningún procedimiento de investigación o de responsabilidad administrativa derivado de las incidencias del proceso de ingreso a licenciatura 2026.

La búsqueda comprendió del 1 de enero al 17 de agosto de 2026 e incluyó tanto a las Direcciones de Quejas, Denuncias y Conciliaciones (Instancia Investigadora), así como la de Responsabilidades e Inconformidades (Instancia Substanciadora).

El área tampoco localizó procedimientos relacionados con la actuación de empleados o funcionarios universitarios que participaron en la contratación, supervisión o aplicación del examen y que hubieran derivado en sanciones administrativas.

La Oficina de la Abogacía General realizó, por separado, una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos y en los de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

En su respuesta, fechada el pasado martes, señaló que hasta el 4 de agosto no había localizado documentación, expediente o antecedente relacionado con procedimientos administrativos, investigaciones internas, revisiones, auditorías o cualquier otro mecanismo de determinación de responsabilidades por las irregularidades del examen.

La Abogacía General fue explícita: para los términos planteados en la solicitud, el resultado era “0” (cero) procedimientos o mecanismos.

Sin embargo, los documentos entregados por la Universidad establecen una diferencia entre las revisiones emprendidas para esclarecer el proceso y los procedimientos formales para determinar responsabilidades administrativas.

Reproducir Jóvenes de primer ingreso pisaron por primera vez los pasillos de las facultades de la UNAM.

Y es que el pasado 21 de julio, cinco días después de que comenzaron a publicarse los resultados del concurso de selección, el rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció la integración de una Comisión Técnica de expertos para revisar los datos, el procedimiento del examen y los resultados del concurso.

Esto luego de que diversos analistas advirtieran que los puntajes se dispararon de forma atípica en el primer examen en línea del proceso de admisión, lo que desató alertas sobre posibles irregularidades.

Diez días después, a partir de las recomendaciones de la comisión, la UNAM determinó aplicar un examen de control presencial a los aspirantes cuyos resultados requerían ser validados. La prueba se realizó entre el 12 y el 19 de agosto en León, Oaxaca, Tijuana y CDMX.

Paralelamente, el 5 de agosto, la UNAM anunció tres auditorías relacionadas con la contratación de Territorium. El rector solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para verificar la correcta aplicación de la normatividad, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora en la planeación, adjudicación y ejecución.

Reproducir Hoy concluye el examen de control presencial de la #UNAM en la #CDMX para miles de aspirantes.

Las otras dos corresponden a una auditoría interna sobre el proceso de contratación y a una auditoría tecnológica del sistema utilizado en los exámenes en línea.

El caso comenzó a escalar públicamente en junio, cuando la Universidad detectó inconsistencias e irregularidades en un grupo de exámenes y citó a aspirantes para revisar sus casos.

El 3 de julio, informó que había presentado una denuncia penal ante las autoridades competentes por acciones que podrían constituir prácticas ilegales de personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.

Los resultados del concurso de selección comenzaron a publicarse la noche del 16 de julio. Para ese proceso se registraron 191 mil 306 aspirantes y 158 mil 712 presentaron el examen, aplicado por primera vez mediante una plataforma digital.

La semana siguiente, en medio de los cuestionamientos sobre los resultados obtenidos por los aspirantes, se suspendieron provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripción para el primer ingreso.

Cuartoscuro

Después de los trabajos de la Comisión y de la aplicación del Examen de Control Presencial, la UNAM publicó el 28 de agosto los resultados de esta segunda evaluación y reportó que 49 mil 74 estudiantes de primer ingreso iniciarían actividades en el ciclo 2026-2027.

Ahora, la respuesta de transparencia muestra que, mientras la UNAM emprendió una revisión técnica, anunció auditorías y aplicó un examen presencial, las áreas competentes no reportan procedimientos administrativos ni investigaciones contra funcionarios.