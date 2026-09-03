Fallece padre de Altagracia Gómez; Pablo Lemus expresa condolencias

Raymundo Gómez Flores, padre de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, falleció este miércoles. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó, a través de su cuenta de la red social X, sobre el lamentable hecho.

El titular del Ejecutivo jalisciense destacó el legado que dejó el empresario y expresó sus condolencias a su familia, al tiempo que recordó la relación de amistad que mantuvo con él.

Don Raymundo Gómez Flores fue un gran empresario. Visionario, valiente, y muy arrojado. Un emprendedor nato, en los negocios y en la política. Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho.

Lemus destaca legado del empresario

A través de su mensaje, Pablo Lemus se refirió a Raymundo Gómez Flores como un empresario visionario y emprendedor, además de recordar el vínculo de amistad que tuvo con él.

El gobernador de Jalisco también dirigió sus condolencias a los integrantes de la familia de Raymundo Gómez Flores, entre ellos sus hijos Ararggo, Altagracia y Lucía, así como a su esposa María Elena y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo.

“Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo. Un fuerte abrazo a sus hijos Ararggo, Altagracia y Lucía. A su esposa María Elena y a sus hermanos Alfonso, Armando, Claudia, Mónica y Guillermo. Descanse en paz.

Salvador Zamora expresa condolencias

El secretario de Gobierno del estado de Jalisco, Salvador Zamora, también expresó sus condolencias a través de su cuenta de X, luego de conocerse el fallecimiento del empresario.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Don Raymundo Gómez Flores, destacado empresario y hombre visionario que dejó una huella importante en Jalisco. Mi solidaridad y un abrazo fraterno a su familia y seres queridos. Que su legado permanezca siempre en nuestra memoria. Descanse en paz”.

Con estos mensajes, tanto el gobernador Pablo Lemus como el secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, expresaron públicamente su pesar por el fallecimiento de Raymundo Gómez Flores y extendieron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

*mcam