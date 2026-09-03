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Chocan Alito Moreno y Clemente Castañeda

Clemente Castañeda tilda al PRI de inconvocable y Alejandro Moreno acusa a MC de esquirol.

Por: Leticia Robles de la Rosa

Alejandro Alito Moreno, senador del PRI y Clemente Castañeda, senador de MC.
Alejandro Alito Moreno, senador del PRI y Clemente Castañeda, senador de MC.Foto: Cuartoscuro.

El PRI “no tiene autoridad moral ni para convocar a una borrachera”, aseguró el líder de los senadores de MC, Clemente Castañeda, a la pregunta sobre la convocatoria que hizo el líder priista Alejandro Moreno a conformar un gran frente opositor electoral para el próximo año.

Durante el posicionamiento de los partidos en la apertura del tercer y último año de trabajo de la LXVI Legislatura, el pasado 1 de septiembre, el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas llamó a la conformación de un gran frente opositor para sacar a Morena del gobierno.

Interrogado ayer sobre esta propuesta, Castañeda dijo que “yo ayer (lunes) pensaba justo en eso, cuando escuchaba el discurso del PRI y decía que el PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera. Lo digo con respeto.

Pero nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, dijo el emecista y se refirió al acuerdo de su partido de no tener alianzas con ningún partido rumbo a las elecciones del próximo año.

Por separado, a pregunta expresa sobre las palabras de Castañeda, Alejandro Moreno respondió que para convocar a borracheras “para eso están (Jorge) Máynez o Samuel (García). Ellos convocan a buenas borracheras. Yo lamento enormemente la posición patética, triste que ha hecho ahora el Movimiento Ciudadano, porque están dejando claro que no están con México. Ellos son unos esquiroles.

Ya dijeron que no van a ir y no es un tema con el PRI, hay que hablar con claridad: ‘no, nosotros no vamos en alianza con Alito, que porque el PRI no tiene buena imagen’. Es pura mentira. Ellos son esquiroles de Morena”, aseguró el priista.

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