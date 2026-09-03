Chocan Alito Moreno y Clemente Castañeda

El PRI “no tiene autoridad moral ni para convocar a una borrachera”, aseguró el líder de los senadores de MC, Clemente Castañeda, a la pregunta sobre la convocatoria que hizo el líder priista Alejandro Moreno a conformar un gran frente opositor electoral para el próximo año.

Durante el posicionamiento de los partidos en la apertura del tercer y último año de trabajo de la LXVI Legislatura, el pasado 1 de septiembre, el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas llamó a la conformación de un gran frente opositor para sacar a Morena del gobierno.

Interrogado ayer sobre esta propuesta, Castañeda dijo que “yo ayer (lunes) pensaba justo en eso, cuando escuchaba el discurso del PRI y decía que el PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera. Lo digo con respeto.

Pero nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, dijo el emecista y se refirió al acuerdo de su partido de no tener alianzas con ningún partido rumbo a las elecciones del próximo año.

Por separado, a pregunta expresa sobre las palabras de Castañeda, Alejandro Moreno respondió que para convocar a borracheras “para eso están (Jorge) Máynez o Samuel (García). Ellos convocan a buenas borracheras. Yo lamento enormemente la posición patética, triste que ha hecho ahora el Movimiento Ciudadano, porque están dejando claro que no están con México. Ellos son unos esquiroles.