UNAM instala el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial; éstas serán sus funciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), con el que busca posicionarse en la definición del rumbo de esta tecnología en el país, en medio de advertencias sobre sus efectos en el empleo, la educación, el ambiente y la soberanía tecnológica.

Durante la ceremonia realizada en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, el rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que la inteligencia artificial “dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en rápida expansión”, con implicaciones éticas, educativas, políticas y económicas que obligan a una discusión seria, informada y responsable

“La inteligencia artificial puede operar tanto como un instrumento que potencia el aprendizaje como un factor que profundiza las brechas existentes”, advirtió.

Lomelí señaló que el crecimiento acelerado de estas tecnologías también implica presiones energéticas y ambientales. Citó estimaciones según las cuales los centros de datos consumen actualmente alrededor de 1.5 por ciento de la electricidad mundial y podrían duplicar esa cifra hacia 2030, además de incrementar la huella hídrica y las emisiones contaminantes.

En materia laboral, recordó proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman que la inteligencia artificial podría afectar hasta 40 por ciento de los empleos a escala global y hasta 60 por ciento en economías avanzadas.

La secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, sostuvo que el debate sobre inteligencia artificial no puede reducirse a productividad o automatización.

“Hay que preguntarnos qué tipo de IA, para quién, con qué datos, bajo qué controles y con qué costos humanos, ambientales y políticos”, señaló.

Añadió que la universidad debe asumir una postura ética frente al desarrollo tecnológico y alertó que el uso de estas herramientas puede vulnerar la privacidad, profundizar sesgos y debilitar el pensamiento crítico.

Por su parte, el coordinador del CCOIA, Pablo Pruneda Gross, afirmó que uno de los principales objetivos del organismo será contribuir a la construcción de soberanía tecnológica

Explicó que ello implica desarrollar inteligencia artificial bajo las lógicas académicas y culturales de la universidad, pero también fortalecer capacidades nacionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para construir una cadena de valor propia en el país.

“La soberanía tecnológica de México pasa también por sus aulas”, dijo

En el acto participó también la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno federal, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien reconoció que México enfrenta un déficit de especialistas en inteligencia artificial y supercómputo.

La funcionaria destacó que el gobierno federal impulsa proyectos de infraestructura tecnológica como la red interuniversitaria de supercómputo y el proyecto “Coatlicue”, con el que buscan articular capacidades nacionales de cómputo avanzado para investigación e industria.

Ruiz refirió que la inteligencia artificial ya se utiliza en distintos ámbitos del país, incluido el monitoreo ambiental y modelos predictivos relacionados con contingencias atmosféricas en la Ciudad de México.

Sin embargo, insistió en que el reto central será desarrollar regulación, formación académica y criterios éticos que permitan evitar dependencia tecnológica y ampliar el acceso al conocimiento.

“La inteligencia artificial no debe verse como una amenaza inevitable, sino como una herramienta poderosa que bien orientada puede ampliar las capacidades humanas”, planteó

El nuevo consejo universitario buscará coordinar investigación, docencia, innovación, gobernanza y lineamientos institucionales sobre inteligencia artificial en la máxima casa de estudios.

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