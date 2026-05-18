Morena denunciará a funcionarios por presunto boicot a marcha en Chihuahua

La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el partido presentará denuncias contra funcionarios públicos y otros actores que presuntamente participaron en el intento de boicotear la movilización realizada el sábado pasado en Chihuahua.

Durante una conferencia de prensa, aseguró que existen evidencias de que autoridades estatales y dirigentes vinculados al PAN habrían obstaculizado el traslado de simpatizantes al evento.

Explicó que las denuncias se interpondrán ante las instancias correspondientes debido a que, dijo, se cometieron diversas irregularidades, entre ellas el bloqueo de la carretera Juárez-Chihuahua con tráileres, lo que afectó tanto a los asistentes a la marcha como al transporte de mercancías y pasajeros.

Vamos a denunciar porque es lo correcto, pero no nos vamos a enfrascar ahí. Lo más importante es que seguimos informando y concientizando al pueblo de México”, sostuvo.

Montiel señaló directamente a Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado y exdiputado federal del PAN, a quien acusó de coordinar personalmente los bloqueos carreteros.

También afirmó que actuaron actuó con desesperación al intentar impedir la llegada de los asistentes.

Sostuvo que Morena respetará las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República y actuará conforme a sus resultados, pero dejó claro que el partido no permitirá que se construya una narrativa política en su contra.

Sin encubrir a nadie, pero sin permitir una narrativa política y no legal contra nuestro movimiento”, subrayó.

Montiel afirmó que el intento de boicot no representa desgaste alguno para los aspirantes de Morena rumbo a la elección de 2027, pues, por el contrario, consideró que la movilización demostró unidad y entusiasmo entre la militancia.

Como respaldo, presentó resultados electorales de 2024, en los que Claudia Sheinbaum obtuvo 885 mil votos en Chihuahua, frente a 559 mil de Xóchitl Gálvez, lo que, dijo, evidencia que el PAN “ya se fue” del respaldo mayoritario en la entidad.

La vía para acceder al poder es la electoral, pero lo más importante son nuestras causas”, expresó al reconocer la participación de militantes de todo el estado.

Finalmente, insistió en que Morena continuará con su estrategia de organización territorial y movilización política en Chihuahua y en el resto del país, con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2027.