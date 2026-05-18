¡No te quedes sin los 2 mil 500 pesos! SEP revela fechas para entrega de tarjetas para beca Rita Cetina

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir de este 18 de mayo y hasta el 31 de julio comenzará la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para apoyo de uniformes y útiles escolares, con la que se beneficiará a 7.2 millones de estudiantes de primaria pública en todo el país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, explicó que el apoyo económico será de 2 mil 500 pesos anuales por cada alumna y alumno, recurso que será depositado durante agosto, antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

La distribución de las tarjetas del Banco del Bienestar se realizará de manera gradual en las entidades federativas mediante jornadas organizadas en coordinación con autoridades educativas estatales y en los propios planteles escolares.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo del programa es apoyar a las familias en la compra de uniformes, mochilas, zapatos, cuadernos y otros materiales escolares, además de evitar que niñas y niños abandonen sus estudios por falta de recursos.

“La meta es construir una educación más justa, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas y todos”, señaló.

Requisitos para recoger la tarjeta

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que para que el proceso sea ágil y no tengas contratiempos el día de tu cita, es obligatorio presentar la siguiente documentación en original (para cotejo) y copia:

Documentos del tutor

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.).

Acta de nacimiento.

CURP (Clave Única de Registro de Población) actualizada.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

Documentos del estudiante beneficiario

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

¡Evita fraudes! Consulta solo medios oficiales

La SEP hizo un llamado urgente a las familias a mantenerse informadas únicamente a través de los medios oficiales, no compartir datos personales ni realizar pagos a terceros.

Por su parte, , indicó que madres, padres y tutores recibirán información sobre la fecha y sede de entrega de tarjetas a través de las escuelas y canales oficiales de WhatsApp de cada estado.

Para recoger la tarjeta será necesario presentar copia de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente del tutor, así como acta de nacimiento y CURP del estudiante beneficiario.

vjcm