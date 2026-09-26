UNAM gastó 14.6 mdp en examen de control; rentar el Palacio de los Deportes costó $9 millones

La renta del Palacio de los Deportes absorbió 9 millones 554 mil 542.30 pesos, equivalentes a 65.3 por ciento de los 14 millones 641 mil 653.22 pesos que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destinó al examen de control presencial aplicado en agosto, luego de las anomalías detectadas en el proceso de admisión en línea.

El desglose del gasto, obtenido por Excélsior vía Transparencia, muestra que la mayor parte de los recursos del operativo extraordinario se concentró en la Ciudad de México, donde además de la renta del inmueble se erogaron recursos para personal, alimentos, boletos de avión, viáticos y nómina.

En total, la operación de la sede de Ciudad de México en el Palacio de los Deportes representó 13 millones 788 mil 270 pesos, alrededor de 94.2 por ciento del gasto extraordinario reportado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Después de la renta del recinto, los mayores desembolsos en esa sede fueron 1 millón 880 mil 78 pesos por nómina para el personal y 1 millón 601 mil 572.56 pesos por sillas y tablones. También se reportaron 511 mil 560 pesos por alimentos, 173 mil 787 pesos por insumos de cafetería y 66 mil 730 pesos por otros materiales no especificados.

El resto del presupuesto se distribuyó entre las otras tres sedes habilitadas para la aplicación del examen de control:

En el Hotel Real de Minas Poliforum , en León, Guanajuato, se reportaron 264 mil pesos por renta de espacios, 48 mil 360 pesos por alimentos, 63 mil 185.28 pesos por boletos de avión y viáticos y 68 mil 361.86 pesos por nómina.

, en León, Guanajuato, se reportaron 264 mil pesos por renta de espacios, 48 mil 360 pesos por alimentos, 63 mil 185.28 pesos por boletos de avión y viáticos y 68 mil 361.86 pesos por nómina. En el Hotel San Felipe , en Oaxaca, la Universidad destinó 175 mil 160 pesos a la renta, 29 mil 75.40 pesos a alimentos, 87 mil 23.48 pesos a boletos de avión y viáticos y 9 mil 367.74 pesos a nómina.

, en Oaxaca, la Universidad destinó 175 mil 160 pesos a la renta, 29 mil 75.40 pesos a alimentos, 87 mil 23.48 pesos a boletos de avión y viáticos y 9 mil 367.74 pesos a nómina. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Tijuana, el desglose reporta 99 mil 464 pesos por boletos de avión y viáticos y 9 mil 385.08 pesos por nómina.

La distribución de los recursos muestra una marcada concentración del gasto en la sede de la Ciudad de México, donde se realizó el operativo para la mayor cantidad de aspirantes.

Cuatro áreas participaron en la organización

La respuesta de Transparencia también precisa que no hubo una sola dependencia universitaria identificada como responsable de toda la logística. En la organización y aplicación del examen de control participaron personal de:

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) Dirección General de Administración Escolar (DGAE) Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE)

La DGAE fue consultada específicamente sobre las sedes y el personal involucrado, pero la respuesta no identifica a un funcionario o dependencia como responsable integral del operativo.

El examen de control fue aplicado como una segunda evaluación después de las anomalías detectadas en el concurso de selección en línea. La Universidad convocó originalmente a 58 mil 783 aspirantes y habilitó cuatro sedes: Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana.

Excélsior adelantó la semana pasada que el gasto extraordinario por el examen de control fue de 14.6 millones de pesos, los cuales se sumaron a los 41.9 millones de pesos que la UNAM ya había destinado al proceso de ingreso a licenciatura mediante la evaluación en línea. Con ello, el costo acumulado del proceso de evaluación de ingreso a licenciatura ascendió a 56 millones 549 mil 483.93 pesos.