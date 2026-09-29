México, con el mayor rezago en media superior de la OCDE; 40% de jóvenes no terminan

Cuatro de cada 10 jóvenes de entre 25 y 34 años en México no han concluido la educación media superior, una proporción que, aunque disminuyó de manera importante durante la última década, todavía coloca al país con el mayor nivel de rezago entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el Panorama de la Educación 2026, la proporción de personas de ese grupo de edad que no había terminado la educación media superior pasó de 55% en 2015 a 40% en 2025.

La reducción representa una mejora de 15 puntos porcentuales en diez años. Sin embargo, México permanece muy por encima del promedio de la OCDE, que se ubica en 12%, por lo que la diferencia continúa siendo considerable.

Además, el promedio nacional oculta diferencias profundas dentro del país.

Chiapas concentra el mayor rezago educativo

Mientras en Ciudad de México 32% de los adultos se encuentra sin educación media superior, en Chiapas la proporción alcanza 69%.

La brecha territorial muestra que las oportunidades de completar la trayectoria educativa no se distribuyen de manera uniforme y están vinculadas con las condiciones sociales y económicas de las distintas entidades.

El reporte también identifica una reducción entre los jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación.

Entre las personas de 18 a 24 años, la proporción disminuyó de 23% a 19% en México, pero continúa por encima del promedio de la OCDE, de 13%.

La desigualdad también tiene una dimensión de género: la proporción de mujeres de 18 a 24 años que no estudian, no trabajan ni reciben capacitación es 19 puntos porcentuales mayor que la de los hombres.

*mcam