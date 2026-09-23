Consejo de la UNAM definirá modalidad de exámenes de ingreso, confirma rector

El consejo asesor creado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como parte de la reestructura de sus procesos de admisión deberá intervenir y aprobar aspectos relevantes de los futuros exámenes, entre ellos, las modalidades en que serán aplicados, dijo a Excélsior el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

“Creo que también es muy importante destacar que se crea un consejo asesor que va a tener que dar su opinión y aprobar, de hecho, aspectos importantes como las modalidades del examen a futuro”, señaló.

La participación de este órgano forma parte de las modificaciones derivadas de la revisión realizada por la Universidad después de las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura aplicado en línea este año.

El nuevo esquema busca concentrar en una sola área los aspectos centrales del proceso de ingreso —el diseño y la aplicación del examen— para que exista mayor coordinación y control.

“Concentrar más, que los procesos estén más interconectados y para que también haya más control”, explicó Lomelí a este diario.

Como informó Excélsior el martes pasado, tras la publicación del acuerdo de reestructura, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) será incorporada en su totalidad a la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares. También pasarán a esta dependencia algunas áreas de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo de Estudios (CEIDE) y de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.

La nueva coordinación también concentrará funciones relacionadas con las becas de estudiantes de bachillerato y licenciatura, con el propósito de agilizar estos procesos.

Perfilan a Joaquín Narro

El martes, Excélsior adelantó que Joaquín Narro Lobo, actual director general de Orientación y Atención Educativa, se perfilaba para encabezar la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares de la UNAM, posibilidad que este miércoles fue considerada “probable” por el rector.

“Estamos por nombrar a la persona que la va a presidir. Creo que entre hoy (miércoles) y mañana (jueves) ya se define”, indicó Lomelí.

El rector confirmó que la DGAE pasará completa a la nueva coordinación, junto con algunas áreas de la CEIDE y de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, para que también puedan manejarse desde esta nueva dependencia las becas.

“Porque eso permite agilizar procesos”, argumentó.

Sobre el futuro de Ivonne Ramírez Wence, quien hasta ahora encabeza la DGAE, dependencia que se integra a la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares, Lomelí comentó que hablaría con ella y dejó abierta la posibilidad de que no continúe en la nueva estructura.