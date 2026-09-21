UNAM transforma la DGAE tras crisis por examen de ingreso en línea 2026

Tras la crisis del examen de ingreso en línea de 2026, la UNAM modificó la estructura responsable de administrar el acceso a bachillerato y licenciatura: transformó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en una nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares y creó un Comité Técnico Asesor de Evaluación que deberá ser consultado antes de las decisiones de mayor impacto en los procesos de selección.

El nuevo esquema, publicado este lunes en Gaceta UNAM, deriva de las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas que revisó el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027.

De acuerdo con fuentes consultadas, el actual director general de Orientación y Atención Educativa, Joaquín Narro Lobo, se perfila para encabezar la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares. Narro Lobo fue además secretario técnico de la Comisión Técnica.

La propia Universidad establece que es necesario fortalecer la definición de responsabilidades, los mecanismos de validación de los instrumentos de evaluación, la participación de las áreas especializadas en tecnologías de la información y los mecanismos permanentes de asesoría y acompañamiento técnico.

El cambio central es la separación entre la operación del proceso y la revisión académica, técnica y psicométrica de las decisiones de mayor impacto.

Ocho especialistas entrarán antes de las decisiones clave

La nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares tendrá a su cargo dirigir y ejecutar de manera integral los procesos de ingreso a bachillerato y licenciatura, desde el diseño logístico, calendarios y convocatorias hasta la integración de los instrumentos de evaluación y bancos de reactivos, apoyos logísticos y entrega de resultados.

Pero deberá someter a consideración y análisis del Comité Técnico Asesor las decisiones de alto impacto. El acuerdo precisa que esto incluye las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición, los dictámenes psicométricos, los protocolos de seguridad y auditoría interna, así como la revisión de los reportes de resultados.

El Comité será permanente, especializado y plural. Estará presidido por la persona titular de la Secretaría General y tendrá ocho especialistas: cinco integrantes del personal académico de la UNAM y tres externos; de estos últimos, hasta dos podrán pertenecer a instituciones nacionales y al menos uno deberá formar parte de una institución extranjera.

Los perfiles deberán estar relacionados con psicometría y evaluación educativa, diseño y validación de instrumentos de medición del aprendizaje, estadística aplicada, prospectiva educativa, informática o disciplinas asociadas.

Sus integrantes permanecerán dos años en el cargo y participarán de manera honoraria.

El Comité deberá ser consultado previamente durante todo el ciclo de selección, desde el diseño y la integración de los instrumentos de evaluación hasta el sistema de reporte de resultados.

Sin embargo, el acuerdo establece un límite expreso: los especialistas no intervendrán en la ejecución, los trámites ni las decisiones operativas de los procesos de selección.

La DGAE amplía sus funciones bajo otra estructura

La transformación no se limita al examen de ingreso.

La nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares también asumirá funciones relacionadas con la trayectoria estudiantil y concentrará la administración y ejecución de los programas de becas para bachillerato y licenciatura, así como el Sistema de Información de Becas de la UNAM.

También dirigirá el rediseño de procesos escolares y administrativos mediante productos digitales, interoperabilidad de sistemas y herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial.

El acuerdo establece que estas herramientas deberán operar con protección de datos personales, ciberseguridad y supervisión humana en la toma de decisiones.

La coordinación deberá además establecer mecanismos de gestión de datos entre entidades académicas y dependencias universitarias, eliminar trámites redundantes y garantizar la trazabilidad de la información durante la trayectoria escolar.

La reforma responde al examen de 2026

En los considerandos, la UNAM vincula expresamente la nueva estructura con el informe final presentado el 4 de septiembre por la Comisión Técnica de Personas Expertas.

La comisión revisó el diseño, construcción, operación, aplicación y resultados del proceso de selección de ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo 2026-2027 y formuló recomendaciones para fortalecer los controles del proceso.

Ahora, la Universidad establece una división institucional entre quienes gestionan y ejecutan la selección y quienes aportan la revisión especializada de sus componentes técnicos y psicométricos.

El acuerdo entra en vigor este 21 de septiembre y deja sin efecto el publicado el 30 de septiembre de 2024.

Los recursos humanos y financieros de la actual DGAE serán reasignados, en lo que corresponda, a la Coordinación de Administración y Servicios Escolares. También serán transferidos los sistemas de información, bases de datos y recursos tecnológicos vinculados con las funciones que cambian de adscripción.

Así, la reforma lleva a la estructura de la Secretaría General una de las principales recomendaciones derivadas de la crisis de 2026: separar la gestión del proceso de selección de la revisión técnica de las decisiones que pueden determinar sus resultados.