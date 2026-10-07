UNAM dice tener el control de la Prepa 1 tras intento de toma; descartan suspensión de clases

Tras la movilización registrada en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 “Gabino Barreda”, ubicada en la alcaldía Xochimilco, el director general de las preparatorias de la UNAM, Raúl Rodríguez Díaz, sostuvo que el plantel se encuentra bajo el control de las autoridades institucionales y con las actividades académicas desarrollándose con normalidad.

El funcionario universitario explicó que los acontecimientos tuvieron origen a partir de los actos conmemorativos del 2 de octubre. “El día de hoy se suscitaron unos hechos en Preparatoria 1, todo es a raíz del día viernes 2 de octubre en el que todos los planteles realizaron actividades en conmemoración a ese día. Sin embargo, algún grupo de alumnos quería realizar otra actividad”, puntualizó.

Rodríguez Díaz detalló cómo se presentaron las fricciones durante la mañana en las instalaciones del recinto escolar. “Hoy se presentan alumnos encapuchados al plantel queriendo hacer una toma, invitando a la comunidad a desalojar el plantel. Sin embargo los funcionarios pues conminan a que sigan las actividades normales. Surge por ahí algún forcejeo, nosotros condenamos siempre la violencia como lo ha hecho en todo momento la Universidad Nacional, en este caso la Escuela Nacional Preparatoria”, aseveró.

Sin certeza de lesionados y atención a demandas

Cuestionado sobre los reportes que circulaban respecto a estudiantes heridos durante el altercado, el titular de la Escuela Nacional Preparatoria precisó que “no tenemos el conocimiento de certeza de que exista un lesionado. Sí hubo un forcejeo, estamos en estos momentos viendo la situación”, declaró.

El director explicó que el incidente ocurrió cuando “el colectivo, que entra de manera violenta a las instalaciones de la Dirección queriendo hacer un paro forzoso”, se encontró con la postura de la autoridad de considerar a toda la comunidad estudiantil antes de interrumpir las labores.

Añadió que se dará puntual seguimiento a cualquier anomalía. “Ya se encuentra en el plantel la Defensoría de los Derechos Universitarios para atender el asunto. Se harán las investigaciones correspondientes y quien resulte responsable será acreedor a las sanciones correspondientes conforme a nuestra legislación”, advirtió.

Indagan presencia de personas ajenas a la UNAM

Respecto a la posible participación de organizaciones o grupos externos en la convocatoria del paro en la Prepa 1, Rodríguez Díaz confirmó que se están haciendo las revisiones necesarias. “Sí han estado invitando a diversos colectivos, hemos notado presencia sí también de gente posiblemente externa, estamos también por hacer las indagaciones correspondientes, pero nosotros siempre con la estabilidad y la paz que debe de prevalecer en todos los planteles y más porque tenemos alumnos menores de edad”, enfatizó.

Finalmente, el funcionario rechazó que las clases hayan sido suspendidas e indicó que se mantiene el canal de comunicación con los alumnos. “En estos momentos está en control de las autoridades, hay un diálogo, se atienden las demandas, se están atendiendo los diversos pliegos que ha tenido el plantel y se ha dado respuesta oportuna”, concluyó.