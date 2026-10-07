Realizan operativo en la Prepa 1 de la UNAM en Xochimilco; reportan un lesionado tras riña

Un estudiante de segundo año de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1 “Gabino Barreda”, de la UNAM, resultó lesionado tras una riña al interior de la institución, ubicada en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco.

El joven fue trasladado a la enfermería del plantel, mientras que policías de la Ciudad de México acudieron al lugar ante un reporte sobre la presencia de personas ajenas a la institución.

En un primer momento, se difundió que el incidente había ocurrido entre estudiantes y presuntos grupos de choque. Sin embargo, alumnos descartaron esta versión y señalaron que su compañero habría sido golpeado por personal directivo del plantel. Los estudiantes afirmaron que cuentan con videos en los que, según ellos, quedó registrado el momento de la agresión.

De acuerdo con los alumnos, previamente habían entregado varios pliegos petitorios relacionados con denuncias de acoso y abuso dentro de la preparatoria, pero aseguran que sus demandas no han sido atendidas.

Elementos de la policía permanecieron en el exterior del plantel para resguardar la zona.

A través de redes sociales circularon versiones sobre la supuesta presencia de personas armadas, el lanzamiento de petardos, una toma de las instalaciones y la imposibilidad de que los estudiantes salieran del plantel. Sin embargo, las imágenes difundidas no muestran armas.

Hasta el momento de esta publicación, la Universidad Nacional Autónoma de México no había emitido un posicionamiento sobre lo ocurrido.