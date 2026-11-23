Durante décadas, la reputación de un médico se construía entre las paredes de un consultorio. Un paciente lo recomendaba a otro, las salas de espera eran espacios de intercambio de referencias y los años de experiencia, los diagnósticos acertados y el prestigio profesional hacían el resto.

Pero las reglas cambiaron. Para llegar a nuevas generaciones de pacientes, los médicos con décadas de trayectoria han tenido que aprender un lenguaje que no les enseñaron en las facultades: el de las redes sociales.

La recomendación de boca en boca no ha desaparecido, pero ahora compite con los reels, los videos cortos y las transmisiones en vivo. La reputación médica también se construye frente a una cámara. Ya no basta con actualizarse y acumular experiencia clínica: hay que saber comunicar ese conocimiento en internet.

En esta transición, cada vez más profesionales recurren a agencias de relaciones públicas y especialistas en comunicación digital para aprender a grabar, construir mensajes y transmitirlos a miles de personas. Las plataformas representan una oportunidad para ampliar su alcance y conectar con pacientes jóvenes a los que difícilmente llegarían por los canales tradicionales.

El fenómeno tiene una dimensión considerable. De acuerdo con el Journal of Medical Internet Research, hasta 80% de los usuarios de internet busca información relacionada con la salud, desde alimentación y actividad física hasta síntomas, enfermedades y tratamientos.

La pandemia de covid-19 aceleró esta transformación. La emergencia sanitaria trasladó parte de la atención médica y la enseñanza a las plataformas digitales, pero también convirtió a especialistas y académicos en referentes para millones de personas que buscaban respuestas sobre un virus desconocido.

Entre quienes adquirieron notoriedad estuvieron Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para la atención de la influenza; Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias Médicas y académica de la UNAM; Arturo Erdely, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, y Xavier Tello, médico cirujano y analista de políticas públicas de salud.

La emergencia también disparó sus audiencias. Según las cifras registradas por Excélsior para este reportaje, Alejandro Macías pasó de 194 mil a 411 mil seguidores, mientras que Xavier Tello creció de 35 mil a 118 mil.

Pero ganar visibilidad no significa dominar el lenguaje digital. Para médicos acostumbrados a explicar un diagnóstico frente a un paciente, hablarle a una cámara implica cambiar de escenario, de códigos y de interlocutor.

¿Cómo se aprende a comunicar cuando durante décadas la conversación ocurrió a puerta cerrada, entre un médico y su paciente? ¿Qué se gana y qué se arriesga cuando la consulta también comienza en Instagram, TikTok o YouTube?

En entrevistas con Excélsior, profesionales de la salud con décadas de trayectoria cuentan cómo vencieron el miedo a la cámara, qué han tenido que aprender y por qué la popularidad digital no necesariamente equivale a prestigio médico.

El miedo a la cámara

El odontólogo Alfonso Alonso Shiraki, maestro en endodoncia, comenzó a advertir que algo estaba cambiando cuando disminuyó la llegada de pacientes jóvenes a su consultorio por recomendación.

Al mismo tiempo, las redes sociales le mostraban cada vez más contenido de colegas de su especialidad. Otros profesionales ya ocupaban un espacio que él todavía no exploraba. Su conclusión fue inevitable: entrar al entorno digital.

Alfonso Alonso Shiraki, maestro en endodoncia. Especial

Pero el primer encuentro con la cámara estuvo lejos de ser sencillo.

La primera experiencia es horrible. No es lo mismo hablarle de frente a un paciente, explicarle su diagnóstico —decirle: ‘Mira, presentas estos síntomas, tienes esto o aquello’— que hablarle a una cámara prácticamente vacía”.

El miedo a equivocarse, las muletillas y la ausencia de un interlocutor con quien establecer contacto visual hicieron de sus primeras grabaciones un ejercicio de exposición.

“Es muy difícil porque no estás acostumbrado. Además, está el miedo al qué dirán, a equivocarte y a muchas otras cosas. Al principio, muchísimo pavor”.

Para explicar por qué decidió dar el salto, recurre a una comparación comercial:

“Si no estás en redes sociales, no estás en la vitrina. Es como tener una tienda en la que vendes un producto, pero no estar presente en una tienda de conveniencia como el Oxxo”.

La popularidad no es prestigio médico

La exposición digital plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde debe llegar un profesional de la salud para conseguir seguidores?

Ana Laura Rosas Bucio, psicóloga, especialista en tanatología, maestra en estudios del suicidio, máster en sexología y directora de CECAPIP S.C., considera que la pandemia marcó un punto de inflexión. Durante el confinamiento, las redes dejaron de ser simples canales de difusión y se convirtieron en espacios de encuentro, aprendizaje y acompañamiento.

Ana Laura Rosas Bucio, psicóloga, especialista en tanatología, maestra en estudios del suicidio, máster en sexología y directora de CECAPIP S.C. Especial

Sin embargo, advierte que cambiaron las formas de construir una reputación, no sus fundamentos.

No considero que la experiencia, la preparación académica o las recomendaciones hayan dejado de ser importantes para construir una reputación profesional. Cambiaron, más bien, las formas en que las personas conocen nuestro trabajo”.

Para ella, uno de los mayores riesgos es confundir el alcance digital con la preparación profesional.

“Los seguidores y las reproducciones no garantizan formación sólida, experiencia clínica ni una práctica ética”.

Incluso ha recibido propuestas para modificar su imagen y sus contenidos con el propósito de atraer más espectadores.

“Me han sugerido hacer contenidos más polémicos, provocadores o morbosos para conseguir atención. Incluso me han propuesto que si hablo de sexualidad, debería vestirme de manera más sexy para atraer espectadores”.

Ha rechazado esas sugerencias. Prefiere un crecimiento más lento antes que sacrificar el rigor de su trabajo.

“El objetivo sigue siendo divulgar conocimiento, promover pensamiento crítico y ofrecer espacios de reflexión fundamentados y respetuosos”.

La consulta, el verdadero examen

Para el ginecoobstetra Jaime Kleiman, especialista en cirugía ginecológica, patología mamaria, embarazo de alto riesgo, climaterio y menopausia, tener mayor presencia en redes no significa ofrecer una mejor atención.

Jaime Kleiman, especialista en cirugía ginecológica, patología mamaria, embarazo de alto riesgo, climaterio y menopausia. Especial

Estar más presente en los medios no significa necesariamente que voy a ser mejor médico o que voy a ofrecer un mejor servicio. El servicio que sigo brindando en mis consultas, independientemente de que el marketing haya evolucionado mucho, sigue siendo el mismo”.

Su principal carta de presentación continúa siendo la satisfacción de sus pacientes y los resultados de su trabajo.

“Mis acciones, el hecho de que mis pacientes estén satisfechos y salgan contentos de sus cirugías, es el verdadero marketing. Ahora, obviamente, para llegar a más personas, sí podemos recurrir a las redes sociales”.

Tampoco para él fue sencillo enfrentarse a una cámara. El pánico escénico estuvo presente durante las primeras grabaciones, aunque con el tiempo logró desenvolverse con mayor naturalidad.

La pandemia también lo obligó a trasladar su actividad docente a las plataformas digitales. El desafío era enseñar procedimientos quirúrgicos a través de una pantalla.

“Tenía que enseñarles a hacer nudos quirúrgicos, cómo tomar los instrumentos, cómo manejar el bisturí, entre otras cosas. Entonces, elaboraba mis propios videos y se los compartía a los alumnos”.

La experiencia amplió sus herramientas de enseñanza, pero reafirmó una convicción: la tecnología puede facilitar la difusión del conocimiento, nunca sustituir el rigor científico.

“Aunque puedan tener muchísima presencia digital, la aplicación del método científico no se puede sustituir por absolutamente nada”.

Kleiman suele recordar a sus alumnos que cada paciente pone a prueba su preparación.

“Cada paciente que uno atiende es como si se tratara del examen para entrar a la residencia o a un posgrado”.

De médicos a comunicadores de la salud

Detrás de esta transformación también ha surgido una industria especializada en acompañar a los profesionales de la salud. Las agencias de comunicación y marketing digital ya no se limitan a administrar perfiles o producir videos: buscan enseñar a los médicos a construir una presencia pública y traducir sus conocimientos a formatos digitales.

Zaira Rodríguez, directora de una agencia de comunicación y marketing digital, observa que el fenómeno cobró fuerza cuando las redes dejaron de ser espacios exclusivamente recreativos y comenzaron a influir en la búsqueda de información y las decisiones de los usuarios.

En su experiencia, cada vez más médicos con 20, 30 o más años de trayectoria entienden que necesitan participar en ese entorno.

Hoy un paciente puede encontrar primero a un médico en Instagram, YouTube o TikTok y después decidir si agenda una consulta”.

Por eso, considera que la comunicación digital dejó de ser complementaria y se convirtió en una herramienta estratégica para mantener vigente una práctica médica.

Su trabajo, explica, no consiste en fabricar celebridades de bata blanca, sino en ayudar a los especialistas a comunicar sus conocimientos con responsabilidad.

No hacemos influencers médicos, construimos comunicadores de la salud”.

En un entorno en el que cualquiera puede encender una cámara y publicar información, la diferencia está en construir mensajes claros, comprensibles y responsables.

La consulta médica ya no comienza necesariamente en un consultorio. A veces empieza en la pantalla de un teléfono, con un reel.

Los médicos que durante años construyeron su prestigio en hospitales, universidades y consultorios ahora tienen que aprender a trasladarlo al universo digital. Pero en esa nueva vitrina hay una distinción que permanece: captar la atención de miles de personas no equivale a ganarse su confianza. Y tener millones de seguidores nunca será lo mismo que saber diagnosticar, tratar a un paciente y ejercer con rigor científico.