CAPÍTULO 19

Imaginemos que alguien conoce nuestro domicilio, ingresos, enfermedades, relaciones personales, preferencias políticas y hasta nuestros temores más íntimos. Nunca le entregamos toda esa información. La reconstruyó cruzando registros y analizando las huellas que dejamos dispersas en internet. Ese alguien podría ser una empresa, un delincuente o una institución pública. Y ya no necesita conocernos personalmente.

La inteligencia artificial está transformando la privacidad mediante tres capacidades que se refuerzan mutuamente. Recuerda información que creíamos olvidada, deduce lo que nunca revelamos y conecta datos que antes permanecían separados. El resultado es un ciudadano cada vez más transparente frente a organizaciones cuyo funcionamiento él mismo apenas conoce.

MÉXICO ACUMULA INFORMACIÓN

En México, esta transformación coincide con una creciente concentración de datos personales. La reforma de julio de 2025 estableció la CURP con datos biométricos como documento nacional de identificación y sentó las bases para integrarla en una Plataforma Única de Identidad, sin fijar estándares mínimos de ciberseguridad y con datos de niñas, niños y adolescentes. En 2026 avanzó la vinculación de las líneas telefónicas con la CURP, con un calendario que se extendió hasta diciembre. La Ciudad de México sumó en 2025 más de 40 mil cámaras a su red de videovigilancia, que aspira a superar las 120 mil cámaras. Y todo ello ocurre después de que, en 2025, desapareciera el Inai, el órgano autónomo encargado de proteger los datos personales. Sus funciones en esta materia pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Cada medida responde a objetivos que pueden ser legítimos, como combatir la extorsión, mejorar la seguridad, facilitar trámites o identificar a personas desaparecidas. El problema no es cada instrumento por separado, sino sus posibilidades de interconexión, sus usos futuros y la suficiencia de los contrapesos.

La preocupación no es exclusivamente mexicana. Según el Pew Research Center, 71% de los estadunidenses cree que la IA hará menos segura su información personal. Sólo 3% piensa que la hará más segura.

LO QUE LA MÁQUINA RECUERDA

Los grandes modelos de lenguaje se entrenan con cantidades inmensas de información, en parte obtenida de internet, donde abundan nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos. Durante años se supuso que aprendían patrones generales sin conservar fragmentos específicos. La investigación demostró que, bajo ciertas condiciones, pueden memorizarlos y reproducirlos.

En 2021, un equipo encabezado por Nicholas Carlini logró extraer de un modelo pasajes textuales de su entrenamiento, incluidos datos personales. En 2023, investigadores del mismo grupo extrajeron gigabytes de datos de sistemas comerciales como ChatGPT, aun cuando habían sido ajustados para responder de manera segura. Esto no significa que cualquier usuario pueda recuperar libremente los datos de un modelo. Significa que la memorización y la extracción son riesgos reales que deben evaluarse.

Por eso, en 2024, las autoridades europeas de protección de datos advirtieron que un modelo entrenado con datos personales no puede considerarse automáticamente anónimo. Su condición depende de la posibilidad efectiva de identificar o recuperar datos de personas concretas.

LO QUE LA MÁQUINA DEDUCE

El riesgo más profundo no es lo que la IA recuerda, sino lo que deduce. Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich demostraron que modelos como GPT-4 podían inferir atributos personales, como el lugar de residencia o el nivel de ingreso, a partir de comentarios aparentemente inocuos en redes sociales. En determinadas tareas, alcanzaron precisiones cercanas a 85%, con costos unas cien veces menores que los de los evaluadores humanos.

Esto cambia la naturaleza de la privacidad. Durante décadas, proteger nuestros datos significaba controlar lo que compartíamos. Hoy, lo que compartimos permite inferir lo que deseamos mantener reservado.

Hay un peligro adicional. Las inferencias no siempre son correctas. Una empresa puede clasificarnos erróneamente como personas de alto riesgo financiero o atribuirnos características que nunca hemos declarado. Podemos ser discriminados no sólo por lo que somos, sino también por lo que un algoritmo cree que somos.

LO QUE LA MÁQUINA CONECTA

Existe una tercera capacidad, quizá la más importante para comprender la transformación del poder. Durante décadas, nuestra privacidad también dependió de que la información estuviera dispersa. El banco conocía nuestras finanzas, el hospital nuestras enfermedades, la escuela la historia de nuestros hijos y las autoridades distintos fragmentos de nuestra identidad. Ninguna institución tenía el retrato completo.

La inteligencia artificial permite relacionar esos fragmentos, encontrar coincidencias y construir perfiles que antes requerían enormes recursos. Una identidad biométrica, un número telefónico y unos cuantos registros administrativos pueden convertirse en puntos de enlace entre sistemas.

El problema ya no es sólo quién almacena nuestra información, sino quién puede cruzarla, qué puede inferir y qué decisiones está autorizado a tomar. La privacidad ya no se pierde únicamente cuando revelamos algo. También se pierde cuando otros adquieren la capacidad de reconstruir nuestra vida sin preguntarnos.

EL CONSENTIMIENTO YA NO BASTA

Nuestro sistema de protección de datos se basa en gran medida en el consentimiento. Aceptamos términos y condiciones que casi nadie lee y autorizamos usos que difícilmente comprendemos. Alessandro Acquisti y sus colegas de Carnegie Mellon han demostrado que nuestras decisiones sobre privacidad dependen del contexto y cambian según la forma en que se presentan las opciones o los valores predeterminados.

La inteligencia artificial agrava el problema. ¿Cómo consentir verdaderamente consecuencias que ni siquiera podemos anticipar? Los datos entregados para una finalidad pueden, posteriormente, combinarse con otros datos y producir inferencias completamente nuevas. Y cuando el acceso a un servicio esencial depende de la entrega de información personal, la libertad de negarse es más formal que real. La privacidad no puede basarse en marcar una casilla. Necesita límites efectivos a la recolección, la interconexión y el uso de los datos.

MÉXICO, MÁS DATOS Y MENOS CONTRAPESOS

La desaparición del Inai plantea una cuestión institucional de fondo. La autoridad que supervisa el tratamiento de datos personales por el Estado ya no tiene autonomía frente al poder público que debe vigilar.

La experiencia mexicana aconseja prudencia. En 2016, la información del padrón electoral de unos 93 millones de ciudadanos quedó expuesta en internet. En 2022, el grupo Guacamaya sustrajo millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Integrar datos puede mejorar los servicios públicos, pero también multiplica las consecuencias de los accesos indebidos y las filtraciones. Y una contraseña puede cambiarse después de una filtración. Nuestras huellas dactilares y nuestro rostro, no.

La pregunta decisiva no es sólo si los sistemas cuentan con medidas de seguridad, sino también quién puede acceder a ellos, cómo se registran las consultas, quién supervisa su uso y qué recursos tiene el ciudadano cuando sus derechos son vulnerados.

UNA NUEVA ARQUITECTURA DE PRIVACIDAD

Primero, una autoridad verdaderamente independiente, con facultades de auditoría, capacidad sancionadora y recursos suficientes. La protección de los datos personales no debe depender de las instituciones que los recopilan. Es una garantía elemental en cualquier democracia y también una condición para el comercio digital con nuestros socios.

Segundo, privacidad desde el diseño. Recolectar solo la información indispensable, limitar su conservación y establecer controles reforzados para los datos biométricos y de menores. Cada acceso a información sensible debería dejar un registro auditable, y los ciudadanos deberían poder saber quién consultó sus datos y con qué fundamento, salvo excepciones legales estrictamente justificadas.

Tercero, obligaciones para quienes desarrollan y utilizan IA. Evaluar los riesgos de memorización, extracción e inferencia, incorporar técnicas como la privacidad diferencial cuando sean apropiadas y garantizar el derecho a corregir datos e impugnar decisiones automatizadas que afecten significativamente a las personas.

Cuarto, límites claros al reconocimiento facial. La Unión Europea restringió severamente la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales, con excepciones estrictas. México debería debatir estas tecnologías antes de que su uso se vuelva irreversible en la práctica.

LA ÚLTIMA FRONTERA

Existe una frontera aún más íntima. Las interfaces cerebro-computadora ya permiten a algunas personas con parálisis comunicarse mediante señales neuronales y, en el futuro, podrían revelar aspectos cada vez más detallados de nuestra actividad mental. Chile incorporó en 2021 una protección constitucional de la actividad cerebral y de la información que de ella procede, y Colorado legisló en 2024 sobre datos neuronales.

La última frontera de la privacidad es la intimidad mental. Conviene protegerla antes de que las capacidades para vulnerarla se generalicen.

Una sociedad en la que el poder puede recordar nuestros datos, deducir nuestros secretos y conectar cada fragmento de nuestra vida, mientras nosotros ignoramos cómo usa esa información, no es una sociedad más transparente, sino una en la que la transparencia se ha vuelto unilateral.

La transparencia es una virtud democrática cuando se exige al poder. Cuando se impone al ciudadano, se convierte en vigilancia y control. Una democracia necesita un Estado transparente ante los ciudadanos, no ciudadanos transparentes ante el Estado y las empresas.