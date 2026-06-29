La UNAM designa al nuevo director de la Escuela Nacional Preparatoria

La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a Raúl Rodríguez Díaz como nuevo director general de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) para el periodo 2026-2030.

Rodríguez Díaz es ingeniero mecánico electricista y maestro en Investigación de Operaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Además, cuenta con un doctorado en Educación y Gestión de Instituciones, así como diversos diplomados y cursos de actualización en docencia, innovación educativa, tecnologías de la información, administración, perspectiva de género y enseñanza de las matemáticas y la física.

En el ámbito administrativo, se desempeñó como director del Plantel 9 “Pedro de Alba”, cargo para el que fue electo en 2021 y posteriormente ratificado para un segundo periodo en 2025. También ocupó los cargos de secretario de Asuntos Estudiantiles de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, secretario general y secretario de Apoyo a la Comunidad en ese mismo plantel.

Durante el proceso de designación presentó un proyecto de trabajo enfocado en fortalecer la calidad académica del bachillerato universitario, impulsar la innovación tecnológica y el uso responsable de la inteligencia artificial en la enseñanza, mejorar la infraestructura y la conectividad de los nueve planteles de la ENP, así como reforzar la formación integral y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Con esta designación, Raúl Rodríguez Díaz encabezará la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria durante los próximos cuatro años. La ENP es uno de los dos sistemas de bachillerato de la UNAM y está integrada por nueve planteles que atienden a decenas de miles de estudiantes en la Ciudad de México.