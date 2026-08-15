Caen dos presuntos integrantes del Cártel del Pacífico en Mazatlán con arsenal

Dos personas señaladas por las autoridades como presuntos integrantes del “Cártel del Pacífico” fueron detenidas en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, en el que además fue asegurado un tractocamión cargado con armas, cargadores, miles de cartuchos y equipo táctico.

La acción se realizó como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, durante recorridos de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados en distintos puntos del municipio.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal Preventiva.

Durante las labores operativas, las fuerzas de seguridad ubicaron un tractocamión que, tras ser inspeccionado, transportaba 19 armas largas, mil 131 cargadores y 15 mil 480 cartuchos de diversos calibres.

En la unidad también fue localizado diverso equipo táctico, que quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para las diligencias correspondientes.

Los dos detenidos, cuya identidad no fue proporcionada, así como el vehículo, armamento, municiones y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán.

El Ministerio Público Federal continuará con las investigaciones y los peritajes para establecer el origen y destino del arsenal, determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos y definir su situación jurídica conforme avance la integración de la carpeta de investigación.