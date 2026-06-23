Definen terna para la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM

La renovación de la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) entró en una etapa decisiva con la integración de la terna de aspirantes que buscan encabezar la ENP, integrada por nueve planteles de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los candidatos son Jaime Cortés Vite, Ángel Huitrón Bernal y Raúl Rodríguez Díaz, tres universitarios con trayectorias de varias décadas dentro de la institución y perfiles que reflejan distintas visiones sobre la conducción académica y administrativa de la ENP.

Jaime Cortés Vite, actual director del Plantel 5 “José Vasconcelos”, ha construido su carrera principalmente en el ámbito de la gestión universitaria. Licenciado en Contaduría y maestro en Ciencias de la Educación, acumula casi tres décadas de experiencia docente y más de 20 años en cargos administrativos. Entre ellos destacan la Secretaría General de la ENP y diversas responsabilidades académicas y de apoyo a la comunidad en distintos planteles.

Ángel Huitrón Bernal, exdirector del Plantel 8 “Miguel E. Schulz”, cuenta con formación en Arquitectura y una trayectoria de más de 30 años como profesor. Durante su paso por la administración preparatoriana impulsó proyectos relacionados con igualdad de género, inclusión, diversidad y convivencia escolar, además de iniciativas culturales y académicas dirigidas a la comunidad estudiantil.

Las autoridades de la UNAM formalizaron la integración de la terna de aspirantes que competirán por liderar el subsistema de bachillerato. Especial

Por su parte, Raúl Rodríguez Díaz, actual director del Plantel 9 “Pedro de Alba”, es ingeniero mecánico electricista, maestro en Investigación de Operaciones y doctor en Educación y Gestión de Instituciones. Su experiencia se ha concentrado en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias exactas, la innovación educativa y la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje.

Quien resulte designado tendrá bajo su responsabilidad la conducción de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, un sistema que atiende a miles de estudiantes y que enfrenta desafíos relacionados con el fortalecimiento académico, la atención a las demandas estudiantiles, la incorporación de nuevas tecnologías y la construcción de entornos cada vez más seguros e incluyentes.

Aunque los tres aspirantes comparten una amplia experiencia dentro de la UNAM, sus trayectorias muestran énfasis distintos: la gestión institucional, la inclusión y la vida comunitaria, así como la innovación académica y tecnológica. La decisión definirá el rumbo de una de las entidades educativas más emblemáticas de la Universidad.