Embajada: EU cancelará cualquier visa cuando haya razones

La Embajada de Estados Unidos en México declaró este sábado que el Departamento de Estado cancela visas cuando encuentra motivos para hacerlo.

“Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho”, declaró la embajada en un mensaje en redes sociales.

Al mensaje le acompañó un video en el que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una conferencia de prensa que “no hay un derecho constitucional de obtener visa; una visa es un permiso para entrar a nuestro país como visitante”.

Dijo que “si entras a nuestro país como visitante, y eres un estudiante, un turista, un periodista o lo que desees, y llevas a cabo actividades que atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos, vamos a revocar tu visa”.

Se trata del primer mensaje que se refiere expresamente al tema de las visas revocadas desde que el jueves el candidato a congresista por Tabasco, Andrés López Beltrán, informó que le fue revocada su visa de Estados Unidos para ingresar al país como visitante.