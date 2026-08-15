Queman patrullas para protestar por accidente de policías en Veracruz

Un grupo de pobladores incendió una patrulla y una motopatrulla de la Policía Estatal, en respuesta a un mortal accidente registrado sobre la carretera Álamo–Tihuatlán, frente a la gasolinera de El Colotero, uno de los puntos más transitados de la cabecera municipal. El percance dejó una persona fallecida y una mujer lesionada, quien fue trasladada a Poza Rica para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla SP-4719 se habría pasado un semáforo en rojo y chocó de frente contra un Nissan Tsuru de modelo atrasado. El golpe destrozó el lado del conductor del Tsuru, donde una persona, identificada como Pedro N murió en el lugar. La mujer lesionada fue atendida por paramédicos y trasladada de inmediato debido a la gravedad de sus heridas.

Elementos de la propia corporación policiaca detuvieron al conductor de la patrulla SP-4719, quien quedó a disposición de la Fiscalía para determinar su responsabilidad.

Sin embargo, la presencia policial no detuvo el enojo de los pobladores, quienes enardecidos comenzaron a destrozar la patrulla involucrada y posteriormente le prendieron fuego, junto con una motopatrulla. Las unidades quedaron consumidas por las llamas a unos pasos de una gasolinera.

Una vez que se consumieron los vehículos, la zona fue acordonada para permitir las diligencias ministeriales. La Fiscalía abrió carpeta por homicidio culposo y por la quema de unidades oficiales, mientras la Secretaría de Seguridad Pública revisa bitácoras, GPS y mecánica de hechos para determinar si la patrulla invadió carril, circulaba a exceso de velocidad o realizaba alguna maniobra operativa.

Entre gritos, la población se dijo cansada de abusos, que los policías instalan retenes y exigen cantidades que van desde los 2 mil pesos hasta 25 mil para dejar ir a los “sospechosos”, lo que aparentemente ha profundizado el resentimiento hacia los oficiales y un enojo en contra de las autoridades municipales que, presuntamente, no reaccionan ante las quejas.

La tensión continuaba al anochecer porque los pobladores amenazaba con ir a la base de los policías estatales que está en la zona de El Ídolo, presuntamente para incendiarla.