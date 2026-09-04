Ataque a tiros deja dos personas muertas en Querétaro

Con disparos de arma de fuego, dos hombres fueron privados de la vida en la colonia Jardines de La Negreta, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

De acuerdo con información de autoridades municipales, las víctimas habrían sido atacadas con armas de fuego cuando arribaban a su domicilio.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo, en coordinación con municipios vecinos, para tratar de ubicar a los responsables.

Foto: Especial

Paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al sitio, donde confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales. El área fue asegurada y acordonada para preservar posibles evidencias.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y recabó indicios como parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque, así como establecer la identidad de los responsables.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía estatal, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a quienes participaron en el doble homicidio.