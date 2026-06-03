UNAM bloquea más de mil exámenes de admisión por irregularidades durante aplicación en línea

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que bloqueó mil 117 exámenes de admisión a licenciatura tras detectar conductas contrarias a la normatividad durante las primeras cuatro jornadas de aplicación de la prueba en línea para el ciclo escolar 2026.

De acuerdo con la institución, los exámenes fueron suspendidos luego de que las herramientas de supervisión identificaron alertas relacionadas con comportamientos irregulares durante el desarrollo de la evaluación. La Universidad precisó que los casos representan menos de 1.3 por ciento del total de aspirantes que han participado hasta ahora en el proceso.

La UNAM detalló que durante el segundo fin de semana de aplicación, realizado el 30 y 31 de mayo, presentaron el examen 51 mil 509 aspirantes. Con ello, la participación acumulada en las cuatro fechas de evaluación —23, 24, 30 y 31 de mayo— alcanzó los 107 mil 349 sustentantes, equivalente a 87.98 por ciento de las personas programadas.

La institución señaló que la plataforma de evaluación operó de manera estable y que la supervisión estuvo a cargo de personal y autoridades universitarias, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial que permiten registrar evidencias y detectar patrones de comportamiento anómalos durante la aplicación del examen.

Indicó que, además de los exámenes bloqueados, se identificaron inconsistencias y patrones de comportamiento atípicos en un número reducido de casos, los cuales ya se encuentran bajo investigación para determinar si existieron violaciones a las reglas del proceso de admisión.

Ante esta situación, la UNAM exhortó a los aspirantes a no contratar personas o empresas que ofrecen servicios fraudulentos para presentar el examen, ya que estas prácticas vulneran la normatividad universitaria y pueden derivar en la cancelación de la evaluación e incluso en conductas constitutivas de delito.

Asimismo, llamó a quienes participarán en las próximas fechas del concurso de selección a revisar la convocatoria y el instructivo oficial, así como a conducirse con integridad y honestidad académica durante el proceso de admisión.

La aplicación en línea del examen de ingreso a licenciatura forma parte del proceso de selección para el ciclo escolar 2026 y continuará en las fechas establecidas por la Universidad.