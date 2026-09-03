La ASF investiga a la UNAM por posible filtración del examen virtual a licenciatura

Además de fiscalizar a las autoridades de la UNAM por la aplicación digital del examen de selección con Territorium Life, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está buscando esclarecer la posible filtración de la prueba.

Información obtenida sobre los detalles del expediente con fecha 14 de agosto señala que “uno de los principales objetivos de la investigación es determinar las circunstancias en las que pudo haberse comprometido la integridad del examen”.

El órgano que revisa cómo se gastan los recursos públicos a nivel federal también está indagando si las fallas tecnológicas de la institución habrían afectado su sistema de titulación en línea.

De acuerdo con un reporte interno de la unidad forense de la ASF, se revisa, además, si la UNAM pausó la emisión de títulos en línea, “presuntamente por incidencias en el sistema informático mediante el cual se realiza este trámite por Internet”.

Se afirma en el documento que, “hasta que exista información oficial que permita confirmar las causas y el alcance de esta situación, no puede establecerse una relación con los hechos investigados en el proceso de admisión”.

Pero se alerta que, de confirmarse que la suspensión obedece a fallas tecnológicas, “resultará necesario conocer qué ocurrió, qué sistema o proveedor se encuentra involucrado, cuánto tiempo permanecerá afectado el servicio y qué medidas adoptará la Universidad para garantizar la continuidad y seguridad de un trámite esencial para sus egresados”.