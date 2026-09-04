Hay focos rojos en la justicia: Norma Piña; impacto de la reforma judicial

Al reaparecer en un evento público, a un año de la entrada en funciones de la nueva estructura del Poder Judicial Federal (PJF), la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que existen focos rojos en la justicia, al verse en riesgo la inversión, las empresas, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos tras la reforma judicial de 2024.

Nosotros, como ciudadanos, como personas, todos debemos tener, para sobrevivir, un empleo, un trabajo; si no hay inversiones, si no hay empresas, los primeros que sufren son los ciudadanos, comunes y corrientes, como todos”, dijo la expresidenta del Máximo Tribunal, quien participó en el foro Diálogos Constitucionales: México en Perspectiva, en la mesa Constitución, Empresa y Patrimonio, organizado por la Escuela Libre de Derecho.

En la mesa también participaron la magistrada Mariela Ponce Villa, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, y el doctor Luis Manuel Pérez de Acha. Durante este encuentro, se abordaron aspectos relacionados con la Constitución, las empresas y el patrimonio.

Norma Piña pide conocer derechos y normas

Piña Hernández afirmó que es momento de que la sociedad conozca sus derechos y normas para defender su patrimonio y bienes ante cualquier tipo de autoridad. En este sentido, destacó la importancia de que los ciudadanos tengan elementos para proteger aquello que les pertenece.

Durante el foro, inició con un tono ameno al bromear sobre el uso de una tarjeta de apuntes a modo de “acordeón”, al tiempo que destacó la importancia de que los abogados se adapten a la sociedad, pero manteniendo sus principios y valores.

Critica proceso de reforma al Poder Judicial

Por otro lado, la ministra en retiro criticó severamente el proceso que modificó la estructura del Poder Judicial Federal. Señaló que la necesidad de presentar una “reforma de la reforma” antes de cumplir un año demuestra que el proyecto careció de un diagnóstico adecuado y no fue la solución para reestructurar la justicia en México.

Además, consideró que lo único positivo fue posponer la implementación, advirtiendo que una destrucción total planificada para 2027 habría sido impensable para el Poder Judicial.

*mcam