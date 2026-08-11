Mañana inicia el Examen de Control en la UNAM; más de 45 mil aspirantes ya tienen cita

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informa este martes que 45 mil 463 aspirantes ya cuentan con cita, fecha, sede y horario para presentase al Examen de Control Presencial que inicia este miércoles 12 de agosto en León, Guanajuato.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) da a conocer que al corte de las 16:00 horas, dos mil 122 aspirantes ya realizaron su registro para realizar el examen en León, Guanajuato.

En un comunicado publicado en su página web, la UNAM detalla que este miércoles 12 de agosto el Examen de Control Presencial iniciará en León, Guanajuato, a las 17:00 horas.

Mientras que el 13 de agosto la prueba se realizará en tres turnos:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

El Examen de Control Presencial se realizará en el Hotel Real de Minas Poliforum, de la ciudad de León.

¿Qué debo llevar al Examen de Control Presencial?

La UNAM llama a los aspirantes a llegar una hora antes a la sede del examen para realizar el registro sin contratiempos; además, deben llevar:

Una identificación oficial vigente

Comprobante de su cita impresa

Para el jueves 13 de agosto, el Examen de Control Presencial se llevará a cabo en el estado de Oaxaca, en el siguiente horario:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Mientras que el domingo 16 de agosto la aplicación de la prueba será en Tijuana, Baja California, en el siguiente horario:

Primer turno: 10:00 a 13:00 horas

Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas

La Máxima Casa de Estudios recuerda que cada examen consta de 120 reactivos y los jóvenes dispondrán de un tiempo máximo de 3 horas para responderlos.

¿Qué no debo llevar al Examen de Control Presencial?

Durante el Examen de Control Presencial, los aspirantes no podrán usar teléfonos celulares y no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.