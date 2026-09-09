Mujer asesina a su hijo de cuatro años con una navaja

Una mujer identificada como Alejandra “N” asesinó a su hijo de cuatro años dentro de su domicilio en Acapulco. Según reportes preliminares, la mujer estaría bajo los efectos de estupefacientes. Primero golpeó al menor hasta dejarlo inconsciente y posteriormente le hizo una herida en el cuello con un objeto cortante.

El crimen se reportó poco antes de las 11 de la mañana en el domicilio en donde viven la madre y el menor, ubicado en el andador Azucena de la colonia Las Parotas.

El reporte de servicios de emergencia indica que una mujer denunció a través de una llamada telefónica que la madre del menor lo estaba golpeando y ya lo tenía inconsciente. Policías de distintas corporaciones y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio en donde encontraron al menor sin vida, quien fue identificado como Tadeo “N”, de tan sólo cuatro años de edad.

Según el reporte oficial, los familiares intentaron golpear a la madre que asesinó al menor, pero los agentes de la policía la detuvieron y la trasladaron para ser puesta a disposición del ministerio público.

El cuerpo el menor fue trasladado al Servicio Médico Forense. Hasta el momento, autoridades no han confirmado las causas que motivaron que la madre asesinara al menor.

Joven mata a su pareja en Nuevo León

Por ABC Noticias

Un hombre fue detenido el pasado miércoles acusado de asesinar a su esposa y agredir a una oficial de seguridad en la colonia Lomas del Mirador, en Pesquería, Nuevo León.

El detenido fue identificado como Francisco Alejandro “N”, de 22 años, quien quedó inicialmente a disposición de las autoridades por el delito de resistencia de particulares, luego de que aparentemente atacara a una elemento de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron a las 22:51 horas de ayer lunes, después de que las autoridades recibieran un reporte sobre una mujer sin vida en un domicilio ubicado sobre la calle Lomas del Pinal.

Al llegar al lugar, los policías localizaron a Celeste Abigail, de 21 años, quien se encontraba sin vida al interior de la vivienda.

La joven presuntamente habría sido asesinada con un arma blanca, de acuerdo con la información preliminar proporcionada a las autoridades; sin embargo, durante la primera inspección no se le apreciaban lesiones a simple vista.

La presencia del hombre en el lugar y su comportamiento durante la intervención provocaron que los agentes procedieran a su detención, además de que quedó bajo investigación por su posible relación con la muerte de la joven.

De acuerdo con los primeros informes, Francisco Alejandro “N” sería esposo de la víctima, por lo que los investigadores buscan establecer qué ocurrió dentro del domicilio antes de que Celeste Abigail fuera encontrada sin vida.

Después de confirmar el fallecimiento, los elementos acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que especialistas realizaran las diligencias correspondientes.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, cuyos agentes deberán determinar la mecánica de los hechos y reunir las evidencias necesarias para establecer la posible responsabilidad del detenido.

La investigación contempla también determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y si existen elementos que permitan acreditar que la joven fue víctima de un feminicidio.

Mientras avanzan las indagatorias, Francisco Alejandro “N” permanece a disposición de la autoridad competente, inicialmente por el delito de resistencia de particulares.

Será el Ministerio Público quien determine si existen suficientes elementos para imputarle, además, algún delito relacionado con la muerte de Celeste Abigail.

Las autoridades no han informado hasta el momento cuál habría sido el motivo de la agresión ni han dado a conocer mayores detalles sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

Peritos y agentes investigadores continuaron con la recolección de indicios en el inmueble para tratar de reconstruir los últimos momentos de la joven y determinar quién estuvo involucrado en su muerte.

El detenido será investigado conforme avancen las diligencias, mientras la Fiscalía define su situación jurídica y determina si procede judicializar el caso por el asesinato de la joven, de 21 años.

Muerte por asfixia, otra de las teorías

Por Aracely Garza

Otra de las teorías que se manejan tras el deceso de la mujer de 21 años, en Pesquería, Nuevo León, es la muerte por asfixia, dejando como principal sospechoso a su pareja sentimental.

El presunto fue identificado como Francisco “N” de 22 años, quien fue detenido por el delito de resistencia a particulares ya que agredió a una oficial durante su captura.

Extraoficialmente, la mujer fue identificada como Celeste Abigail, quien vestía una blusa en color verde menta, shorts en color negro y se encontraba descalza.

Trascendió que la mujer habría fallecido de asfixia y como principal sospechoso es señalado su esposo quien enfrentaría una acusación por feminicidio.

Vecinos del sector mencionaron que la pareja sostenía frecuentes peleas al parecer motivadas por celos.