UNAM admite posible uso de IA en examen de admisión, pero no sabe cuántos casos hubo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que durante la revisión de las evidencias del examen de selección para ingresar a licenciatura en 2026 identificó casos en los que advirtió el posible uso de herramientas de inteligencia artificial para obtener respuestas a las preguntas del examen. Sin embargo, la institución no puede precisar cuántos fueron porque no registró el uso de IA como una categoría específica dentro de sus estadísticas.

En respuesta a una solicitud de información, con folio 410031900191526, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) detalló que el uso de inteligencia artificial no fue registrado como una categoría autónoma, sino que quedó comprendido dentro de la causa denominada “uso de material de apoyo no permitido: visual y/o auditivo”.

Por ello, los registros institucionales no permiten distinguir cuántos casos fueron detectados específicamente por el posible uso de inteligencia artificial ni cuántos de ellos quedaron finalmente acreditados como una conducta contraria a las reglas del examen.

En respuesta a una solicitud de información, con folio 410031900191526, la Dirección General de Administración Escolar detalló lo identificado como posible uso de IA. Laura Toribio

El desglose estadístico entregado por la UNAM registra mil 571 incidencias bajo la categoría de “uso de material de apoyo no permitido: visual y/o auditivo”, la de mayor volumen entre las causas reportadas. Este dato, sin embargo, no equivale a mil 571 casos de uso de IA, debido a que esa categoría agrupa también otras conductas.

De acuerdo con el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, las cancelaciones no se determinan por una simple percepción: cada una cuenta con evidencia documental que sustenta la conducta detectada.

La segunda causa más frecuente fue el desvío de mirada, con 794 registros.

Además, la Universidad reportó 353 casos relacionados con los incisos b) y j) del punto 4 de la Convocatoria, referentes a hablar o interactuar con otras personas y a la lectura en voz alta de las preguntas del examen; 170 por sustracción total o parcial del examen; 125 por hablar o interactuar con otras personas; 101 por interactuar en redes; 88 por lectura en voz alta de las preguntas; 13 por suplantación de identidad; 13 por posición inadecuada de la cámara web; seis por bloqueo de cámara y/o micrófono, y dos por portar audífonos.

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Otros 10 casos correspondieron a una ausencia injustificada. También se registró un caso por cubrirse el rostro o la cabeza y otro por antecedentes de expulsión por conducta antiuniversitaria.

En total, el desglose entregado por la Universidad suma 3 mil 248 registros de causas de cancelación.

La respuesta de Transparencia señala que los casos en los que se acreditó una conducta contraria a las reglas fueron resueltos conforme a la causa aplicable y quedaron incluidos en las cifras generales de cancelación.

Así, la UNAM reconoce en los registros de este proceso que durante la revisión de evidencias advirtió posibles usos de inteligencia artificial para responder el examen, pero no cuenta con una estadística que permita conocer la dimensión específica del fenómeno.

El vacío impide saber cuántos de los registros agrupados como “uso de material de apoyo no permitido: visual y/o auditivo” estuvieron relacionados con inteligencia artificial y, por tanto, dimensionar qué peso tuvo esta herramienta entre las irregularidades detectadas durante el concurso de ingreso a licenciatura 2026.