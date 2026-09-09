SCJN valida facultades de la Marina como Guardia Costera en tiempos de paz

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de las facultades de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), como Guardia Costera, de vigilancia, verificación, visita, inspección y protección marítima y portuaria en costas, zonas marinas y recintos portuarios en periodos de paz.

En su proyecto, el ministro ponente Irving Espinosa Betanzo, sobre el Amparo en Revisión 203/2026, negó la protección de la justicia federal a la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), filial de la estadunidense Vulcan Materials.

“El artículo 129 constitucional establece que, en tiempos de paz, las autoridades militares pueden ejercer las funciones previstas tanto en la Constitución como en las leyes que de ella emanen, lo que incorpora un principio de reserva de ley.

“Esto significa que corresponde al Congreso de la Unión determinar, mediante una ley en sentido formal y material, qué otras atribuciones pueden ejercer el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México”, consideró el ponente, ministro Espinosa Betanzo.

Especial

De acuerdo con los antecedentes de este asunto, en mayo de 2023 Calica presentó un amparo en contra de esa norma, luego de que personal de la Armada requirió acceso a las cámaras de vigilancia, así como información sobre el usuario y contraseña de la terminal portuaria que administra en Punta Venado, Quintana Roo.

El Pleno del Máximo Tribunal declaró constitucional el artículo 2, fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica de la Armada de México, en el que se faculta a la dependencia para realizar labores de vigilancia, verificación, visita e inspección en esos espacios, y negó el amparo al quejoso.

Reunión

Previo a la sesión de este miércoles, el titular de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo un desayuno privado con integrantes del Pleno de la SCJN.

Fuentes del Máximo Tribunal confirmaron que en la reunión estuvo presente el presidente del órgano autónomo, ministro Hugo Aguilar Ortiz, entre otros integrantes del Pleno, pero la invitación estuvo a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

En su cuenta oficial de X, la togada dio cuenta de esta visita, con un mensaje en el que muestra imágenes del recorrido que hizo con el almirante Morales Ángeles por la zona de murales del edificio de la Corte.

Especial

“Fue un gusto recibir en la Suprema Corte al Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, con quien sostuve una conversación cordial y muy valiosa. La impartición de justicia y la defensa de la soberanía nacional parten de responsabilidades distintas, pero coinciden en algo esencial, el compromiso de servir a México con lealtad, apego a nuestra Constitución y sentido de Estado.