Ulises Lara renuncia a la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la FGR

Ulises Lara López presentó su renuncia al cargo de titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) por motivos personales.

En una carta dirigida a la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, le expresó su agradecimiento por haberlo tomado en cuenta para formar parte de su equipo de trabajo.

Fuentes de la FGR señalaron que el exvocero de la dependencia presentó su renuncia al cargo “por motivos personales”, sin dar a conocer mayores detalles.

De acuerdo con la información disponible, Lara López permanecerá en funciones únicamente durante el proceso de transición, en tanto la Fiscalía General de la República designe a la persona que asumirá sus responsabilidades.

Hasta el momento, la institución no ha dado a conocer el nombre de quien ocupará el cargo.

Ulises Lara se incorporó a la FGR a inicios de 2026, dentro del equipo encabezado por la fiscal general Ernestina Godoy, donde asumió funciones relacionadas con asuntos relevantes y la vocería institucional. Durante su gestión fue el encargado de informar sobre diversas investigaciones de alto impacto y posicionamientos oficiales de la dependencia.

La Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial en el que detalle la fecha en que surtirá efecto la renuncia ni el procedimiento para la designación de su relevo.