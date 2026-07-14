Presidente de Panamá llega a México; es recibido por Roberto Velasco

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco dio la bienvenida a México al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien el día de mañana sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar sobre los distintos temas de la relación bilateral, en el marco de los 80 años de relaciones diplomáticas.

El mandatario llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles acompañado de su esposa, Maricel Cohen y el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

La cancillería mexicana destacó que ambos países seguirán fortaleciendo sus lazos diplomáticos en temas bilaterales, como el impulso al intercambio comercial y de inversiones, el sector agropecuario, restitución de patrimonio cultural y la cooperación para el desarrollo.

En octubre de 2024, José Raúl Mulino visitó México para atestiguar la toma de posesión de la presidenta mexicana. En esa ocasión acordaron un posterior encuentro para relanzar la relación bilateral.