Protección Civil de Coahuila se mantiene alerta por fuertes lluvias

Autoridades de Protección Civil se mantienen alerta ante las fuertes lluvias que se van a seguir registrando en Coahuila.

Lo anterior, debido a la interacción del monzón mexicano con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso de humedad, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas en gran parte de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

La intensa precipitación podría ocasionar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones repentinas y deslaves en zonas de riesgo.

Además, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, por lo que podrían presentarse afectaciones derivadas de la caída de árboles, ramas, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras.

La Subsecretaría de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse atenta a las condiciones climáticas.