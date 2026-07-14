El embajador Roberto Lazzeri constata respaldo de congresistas al TMEC

El embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo este martes un encuentro con integrantes del congreso norteamericano con quienes dialogó sobre la relación bilateral.

Se trata de la primera visita oficial al Capitolio, donde se reunió con Adrián Smith, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Arbitrios y Linda Sánchez, congresista líder de la minoría en ese mismo subcomité, junto al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, así como representantes de la secretaría de Economía y un grupo bipartidista de legisladores.

Detalló que “fue muy alentador constatar el amplio respaldo expresado por congresistas de ambos partidos al valor estratégico del #TMEC y a los beneficios que ha generado para nuestras economías.

También dialogamos sobre la importancia de fortalecer la integración agrícola, preservar cadenas de suministro abiertas y brindar certidumbre a productores y consumidores de la región”

El diplomático destacó el inicio de este diálogo con líderes del Congreso que le permite reafirmar la convicción de que la relación entre México y Estados Unidos se fortalece escuchando, construyendo consensos y trabajando de manera cercana con los socios de ambos partidos en el Congreso estadounidense, subrayó.

Trabajo conjunto en seguridad

Por otro lado, el embajador Roberto Lazzeri se refirió a los resultados de la estrategia contra en fentanilo expuestos este día por la Casa Blanca.

Resaltó que el progreso en este asunto refleja a dos gobiernos trabajando en frentes complementarios contra la misma amenaza.

Aprovechó para felicitar a la zar antidrogas estadounidense Sara Carter, por avanzar en el lado de la demanda, desde la prevención y la educación hasta la expansión del acceso a la naloxona y tratamientos que salvan vidas dentro de Estados Unidos.

Dijo que la contribución de México es en el frente operativo y al respecto, recordó las cifras presentadas esta mañana por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch entre las que destacan: 59 mil 582 arrestos vinculados a redes criminales.

31 mil 366 armas de fuego ilegales incautadas, así como más de 2.3 toneladas y 5.5 millones de pastillas de fentanilo retiradas de circulación.

Además de 2 mil 627 laboratorios clandestinos de drogas desmantelados.

El embajador Lazzeri Montaño destacó que “la prevención que protege a los estadounidenses en casa y la aplicación de la ley que desmantela redes en la fuente son dos mitades de una misma estrategia. Juntos salvan vidas a ambos lados de la frontera”.