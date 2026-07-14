Detienen a hombre acusado de arrojar ácido a una mujer en Morelos

Autoridades del estado de Morelos cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Jonathan “N”, requerido por un juez de control por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El sujeto es identificado como probable responsable de arrojar ácido muriático a una mujer en Tlaltizapán.

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio argumentó que los hechos se suscitaron el 12 de septiembre del 2023, cuando la víctima se encontraba en su trabajo en el municipio de Tlaltizapán.

Al lugar arribó Jonathan “N”, quien sin motivo alguno presuntamente sacó una botella y le arrojó ácido muriático en el rostro y cuerpo a su expareja sentimental, para posteriormente escapar, mientras la mujer fue auxiliada y trasladada a un hospital en donde quedó internada.

Al activarse el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, la Fiscalía Especializada inició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación de Jonathan ”N”, detectando que se escondía en Querétaro, por lo que obtuvo la orden de aprehensión en su contra.

Así, derivado de las indagatorias y el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro y autoridades de Morelos ejecutaron la aprehensión de Jonathan “N” en la colonia Centro Sur del municipio de Santiago de Querétaro, para enseguida trasladarlo a Morelos y ponerlo a disposición del juez que lo requirió.

En audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio le formuló imputación por feminicidio en grado de tentativa, en consecuencia, el juzgador le impuso prisión preventiva, en tanto permanece en espera de la vinculación a proceso en la duplicidad del término.