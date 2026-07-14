Gabinete de Seguridad asegura 2 mil 350 litros de precursores valuados en 45 mdp

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 2 mil 350 litros de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina, cuyo costo fue valuado en 45 millones de pesos, durante operativos realizados en los poblados Santa Anita, La Ilama y Pueblo de Alayá, en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

En su informe diario de resultados, el mecanismo de Seguridad, indicó que durante el lunes 13 del presente mes se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Coahuila, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Yucatán.

Se informó que en Progreso, Coahuila, sobre la carretera Federal 57, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a un hombre en posesión de 74 kilos de mariguana y un vehículo.

En su informe diario de resultados, el mecanismo de Seguridad, indicó que durante el lunes 13 del presente mes se realizaron detenciones, cateos y más aseguramientos. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

Durante patrullajes de vigilancia realizados en en la localidad Praderas del Llano, del municipio de Tula de Allende, Hidalgo, personal federal y del estado, aseguraron tres armas largas, 15 cargadores, 408 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo con reporte de robo.

En el ejido Tepeyac, en Cajeme, Sonora, durante patrullajes de vigilancia, elementos del Ejército Mexicano y Fiscalía Estatal detuvieron a dos personas en posesión de un arma larga, un arma corta, cuatro cargadores, 99 cartuchos, 50 dosis de metanfetamina, 50 de mariguana y dos motocicletas.

En el fraccionamiento Montebello, de la ciudad de Mérida, Yucatán, personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), detuvieron a un hombre, vinculado a un grupo delictivo.