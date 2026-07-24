Tercer implicado en homicidio de Hipólito Mora está detenido en Estados Unidos

Rogelio Moreno Reyes, alias "El Conejo" o "El Conejillo", uno de los presuntos responsable del homicidio de Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas se encuentra detenido en Estados Unidos, la Fiscalía General de Michoacán no ha realizado el trámite de extradición.

Hipólito Mora Chávez y dos de sus tres escoltas fueron asesinados el pasado jueves

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Moreno Reyes es señalado como probable responsable de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo calificado, y por quien se ofrece una recompensa de 100 mil pesos. Sin embargo, Guadalupe Mora Chávez hermano de Hipólito Mora Chávez, aseguró que se cumple más de dos meses de su detención en el vecino país del norte.

"Ese es uno de los que participaron en el homicidio de mi hermano. Está detenido en Estados Unidos. Yo ya lo pedí en la Fiscalía, ya les dije que estaba detenido, que me di cuenta y ya me dijeron déjame checo y al día siguiente me dijeron que está en la migra y la migra ya sabe que tiene orden de aprehensión que ellos ya saben fue lo que me contestaron y les dije oigan pida la orden no lo dejen libre y nada más me dicen que sigue con la migra”, dijo Guadalupe Mora Chávez, hermano de Hipólito.

Según su testimonio, Guadalupe Mora notificó a la Fiscalía General de Michoacán, pero la respuesta fue ambigua, incluso no tenían conocimiento.

Hipólito Mora, líder de las autodefensas de Michoacán abatido

“Este güey fue el que disparó con el rifle calibre 50. Fue el que atravesó la camioneta blindada de mi hermano. Él iba arriba de una camionetilla blanca, una de estacas, y de ahí disparó", añadió.

El jefe de tenencia dijo que, tras el ataque, Moreno Reyes huyó hacia Estados Unidos.