En la UDLAP llegaremos al 100% de agua reciclada afirma Luis Ernesto Derbez en foro sobre crisis hídrica

* Los ponentes coincidieron al hacer un llamado a garantizar el acceso equitativo a este recurso vital para las poblaciones vulnerables.

En el marco del Día Mundial del Agua, que se conmemora este domingo 22 de marzo, la UDLAP realizó el Foro Académico “Diálogo de saberes: Donde fluye el agua, crece la igualdad”, un encuentro que adoptó el tema “Agua y Género” establecido por ONU-Agua, y en donde se dio a conocer que la crisis hídrica mundial afecta a todos, pero golpea con mayor severidad a las mujeres y niñas, quienes frecuentemente asumen la carga y los riesgos de su recolección al vulnerar su derecho humano al agua potable y al saneamiento.

En la declaratoria de apertura, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, recordó que la institución recicla aproximadamente el 75 por ciento de su consumo con su planta tratadora, y exhortó a estudiantes y profesores a sumar esfuerzos: “Si queremos decir que somos una institución que está revolucionada por el proyecto del agua, entonces debemos sumarnos todos como comunidad, de manera que podamos manejar el 100% del agua de la institución reciclada”, expresó el Dr. Derbez buscando consolidar a la universidad como un referente ambientalista.

Por su parte, el Dr. Benito Corona Vásquez, profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla y director de la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos de la UDLAP, expuso que la sociedad se enfrenta a un ciclo hidrológico profundamente estresado por la actividad humana y el cambio climático, por lo que aprovechando el marco de los próximos 80 años de la fundación de la UNESCO, el académico resaltó que los asistentes están unidos por la creencia de que “la educación puede sanar, de que la ciencia puede guiar, que la cultura puede conectar y que la comunicación puede unir a la humanidad”.

El programa de actividades del Foro Académico, evento que forma parte integral de las actividades por el 55 aniversario de la Escuela de Ingeniería, estuvo conformado por dos ponencias magistrales que abordaron las aguas subterráneas y los sistemas de alerta temprana, así como un panel de discusión enfocado en los retos hídricos. Dichas actividades contaron con la destacada participación de la Dra. María Vicenta Esteller Alberich y el Dr. Carlos Díaz Delgado (UAEMex), el Ing. Benjamín González de la Secretaría de Agua de San Andrés Cholula, el Dr. Alberto Vargas Hidalgo, además de las doctoras Bárbara del Rosario Almazán Benítez y Melissa Schumacher González de la UDLAP. Asimismo, el foro enmarcó la premiación del “Reto del Agua UDLAP”, galardón que reconoció el talento de los alumnos de Ingeniería Civil.

Cabe destacar que en la Universidad de las Américas Puebla la excelencia es una práctica constante y ejemplo de lo anterior es la organización del Foro Académico “Diálogo de saberes: Donde fluye el agua, crece la igualdad”, evento en donde estuvieron presentes y participaron académicos de la Escuela de Ingeniería de la UDLAP, facultad que en el ranking Mejores Universidades 2026 de El Universal, colocó siete de sus licenciaturas en el primer lugar entre universidades privadas, consolidando así su prestigio en la formación de líderes orientados a resolver los grandes desafíos medioambientales de la actualidad.

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