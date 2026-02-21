'Turista' es detenida con cargamento de metanfetamina en NL

Una mujer quien presuntamente se hacía pasar por turista y viajaba en un vehículo con placas de Arizona, Estados Unidos fue detenida con un cargamento de metafetamina, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los hechos que se desprendieron de una denuncia anónima y permitieron la detención de la mujer cuando viajaba con la droga de Michoacán a Monterrey.

"La carpeta de investigación dio inicio, en atención a una denuncia anónima, en la que informaban que, una persona que se hacía pasar por turista se dedicaba a transportar droga oculta en el tanque de la gasolina de un automóvil con placas del estado de Arizona, Estados Unidos", precisó la FGR.

Elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron las investigaciones que permitieron la ubicación de la persona y el vehículo descritos en la denuncia.

La sospechosa fue interceptada en el kilómetro 129 de la carretera Matehuala-Monterrey, en el entronque San Roberto en Galeana, Nuevo León.

Los policías federales aseguraron la unidad que en un compartimento especial, bajo los asientos traseros, traía ocultos unos 30 litros de una sustancia líquida con las características de la metanfetamina.

La conductora y lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.