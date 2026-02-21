Muere cría de ballena jorobada arrollada hace días en Bahía de Banderas

La cría de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), de apenas unos días de nacida, arrollada por una embarcación en la zona norte de Bahía de Banderas, Nayarit, murió debido a las severas lesiones que sufrió, dio a conocer Astrid Frisch Jordán, directora general de la asociación civil Ecología y Conservación de Ballenas (ECOBAC).

Las probabilidades de que la ballena sobreviviera eran muy bajas. Especial

Nos duele profundamente, pero no podemos permitir que esto se repita. Hay muchas madres con cría en la Bahía; ballenas que descansan en superficie y que, aunque parezcan visibles, resultan sorprendentemente difíciles de detectar desde una embarcación en movimiento”, indicó.

Poca esperanza de vida

Excélsior informó hace una semana que de acuerdo a Nado por las Ballenas A.C., la cría presentaba "12 cortes profundos de piel y tejido adiposo”.

La asociación civil advirtió en su momento que las probabilidades de que la ballena sobreviviera eran muy bajas.

Una infección o el dolor extremo pueden terminar con su vida en cualquier momento. Hoy, su única esperanza es que su sistema inmunológico logre una batalla heroica”, señaló

Llamado

Astrid Frisch Jordán, directora general de ECOBAC, destacó que en días recientes fueron observadas más de 15 crías de ballena jorobada descansando en la superficie del mar en la bahía, por lo que es necesario conducir las embarcaciones con responsabilidad.