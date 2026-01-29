Tumba 10 en Oaxaca abriría al público a finales de 2026: Cultura

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, anunció que la Tumba 10 en Oaxaca podría abrir sus puertas al público a finales de este año.

Durante una visita de supervisión al municipio de San Pablo Huitzo, la funcionaria informó que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizan trabajos de estabilización en el recinto funerario. El objetivo es garantizar la seguridad de los visitantes y la integridad de los restos arqueológicos antes de permitir el acceso general.

Coordinación en el Cerro de la Cantera

Acompañada por el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, Curiel de Icaza recorrió el sitio ubicado en el Cerro de la Cantera, a 38 kilómetros de la capital oaxaqueña. Los funcionarios evaluaron los avances en la investigación y conservación de este asentamiento, el cual se remonta aproximadamente al año 600 d.C.

El mandatario estatal destacó que la colaboración entre los tres niveles de gobierno ha sido fundamental para proteger el patrimonio cultural. Jara Cruz señaló que este hallazgo refuerza el papel de la entidad en la comprensión de las civilizaciones mesoamericanas, tras el respaldo del proyecto por parte del Ejecutivo Federal.Relevancia técnica del hallazgo

Autoridades prevén abrir al público la Tumba 10 de huitzo en 2026. Especia

Expertos del INAH explicaron que este complejo funerario es considerado "el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México". La estructura destaca por su complejidad arquitectónica y la presencia de iconografía que detalla la cosmovisión y la jerarquía social de los antiguos habitantes zapotecos.

Las labores actuales no solo se limitan a la excavación, sino que incluyen procesos de:

Consolidación de muros y techumbres. Instalación de senderos de interpretación para el turismo cultural. Restauración de elementos pictóricos y relieves.

La apertura de la Tumba 10 se suma a los esfuerzos por descentralizar la oferta turística en el Valle de Etla, promoviendo el desarrollo económico local a través del patrimonio histórico.

Autoridades prevén abrir al público la Tumba 10 de huitzo en 2026. Especia

Un recinto funerario del año 600 d.C.

El descubrimiento de la Tumba 10 en San Pablo Huitzo representa un avance significativo para la arqueología mesoamericana. El recinto cuenta con una arquitectura de muros de piedra labrada y una cámara principal que conserva elementos simbólicos de la cultura zapoteca. Según los reportes técnicos, el sitio funcionó como un centro ceremonial y habitacional de élite durante el periodo Clásico Tardío.

Los trabajos de exploración, que han contado con el apoyo de la comunidad local, permitieron identificar que la tumba se encuentra dentro de un sistema de terrazas en el Cerro de la Cantera. Los arqueólogos han documentado que el diseño del espacio responde a una planificación urbana avanzada, orientada según los puntos cardinales y relacionada con el paisaje sagrado de la región de Etla.

La Secretaría de Cultura precisó que la preservación de este espacio es prioritaria debido a la fragilidad de sus materiales. La inversión gubernamental se ha destinado a la contratación de personal especializado y a la adquisición de equipo para el monitoreo de temperatura y humedad dentro de la cámara funeraria.

RLO