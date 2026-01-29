Familia veracruzana en situación de calle recibe resguardo ante bajas temperaturas en Hidalgo

Las bajas temperaturas registradas en los últimos días en Huejutla, Hidalgo, encendieron las alertas de Protección Civil Municipal, que en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, realizó recorridos preventivos para atender a personas en situación de vulnerabilidad, logrando el resguardo de 11 personas en distintos puntos de la ciudad.

Durante las acciones, personal de Protección Civil, DIF Municipal, Seguridad Pública y el área Médica localizó a varias personas en situación de calle, entre ellas una familia integrada por siete personas —un adulto, un adolescente y cinco menores de edad— originarios de Tantoyuca, Veracruz, quienes fueron trasladados de manera segura a un refugio temporal habilitado en las instalaciones del DIF.

En el refugio, las personas resguardadas recibieron atención médica, alimentación y un espacio adecuado para pasar la noche, con el fin de prevenir afectaciones a la salud derivadas del frío extremo.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un operativo preventivo que se mantendrá activo mientras persistan las bajas temperaturas.

Asimismo, se exhortó a la población a reportar cualquier caso de personas expuestas al frío o en situación de riesgo, para que puedan ser canalizadas de inmediato a las áreas correspondientes y recibir apoyo oportuno.

Refugio temporal habilitado en las instalaciones del DIF Foto: Especial

Hidalgo también registra incendios

Durante las primeras semanas del año, autoridades de Hidalgo han atendido más 111 incendios en distintos puntos del estado, de acuerdo con información del gabinete de seguridad. La mayoría de estos eventos estuvieron relacionados con la quema de pastizales, hierba seca y neumáticos, lo que ha encendido alertas por el riesgo ambiental que representan.

Tan sólo en los últimos días, el Heroico Cuerpo de Bomberos estatal intervino en 11 incidentes, mientras que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) identificó siete de ellos como incendios de carácter forestal.

Datos oficiales de la Conafor indican que, entre el 1 y el 22 de enero, se contabilizaron 141 incendios forestales en 22 estados del país. En este contexto, Hidalgo ocupa la octava posición a nivel nacional en número de siniestros registrados. La lista es encabezada por Morelos, seguido de Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Puebla y la Ciudad de México.

JCS