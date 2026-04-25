Tulum Air Show 2026 impulsa sector aeroespacial y turismo en Quintana Roo

Del 23 al 26 de abril se realiza el evento “Tulum Air Show 2026”, organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana y el Comité de la Feria Aeroespacial México (FAMEX), en las instalaciones del Grupo de Base Aérea Militar No. 12, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”, Q. Roo.

Autoridades civiles y militares encabezan la ceremonia inaugural del Tulum Air Show 2026 en la Base Aérea Militar No. 12, en el Aeropuerto Internacional de Tulum. Excélsior

Este importante evento tiene como propósito impulsar el crecimiento económico en el sector aeroespacial, atraer la inversión extranjera y fomentar la creación de empleos especializados, además de constituirse como una plataforma promocional para la séptima edición de la Feria Aeroespacial México (FAMEX 2027), que se realizará del 20 al 24 de abril de 2027 en Santa Lucía, Edo. Méx.

Visitantes se concentran frente al letrero del Tulum Air Show 2026 en el Aeropuerto Internacional de Tulum, durante las actividades públicas del evento en Quintana Roo. Excélsior

El evento incluye actividades entre las que destacan congresos sobre seguridad aérea y ferias aeronáuticas, una exhibición comercial y un encuentro de negocios, cuatro demostraciones de vuelo con acrobacias y salto de paracaidistas, entre otras actividades, en las que se estima una asistencia de 20,000 personas.

Integrantes realizan salto en formación durante el Tulum Air Show 2026 sobre el Aeropuerto Internacional de Tulum, como parte de las exhibiciones aéreas en Quintana Roo. Excélsior

El día 23 de abril se llevó a cabo la ceremonia de inauguración con la presencia de la licenciada María Elena Lezama Espinosa, gobernadora del estado de Quintana Roo, y el general de división piloto aviador de Estado Mayor Román Carmona Landa, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, como autoridades principales, y se contó con la asistencia de representantes del ramo aeronáutico.

Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ejecutan vuelo en formación como parte del espectáculo aéreo del Tulum Air Show 2026 en Quintana Roo. Excélsior

El viernes 24 de abril, en el marco de este evento, se realizó la ceremonia de lanzamiento de la “Feria Aeroespacial México 2027”, que fue presidida por el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien estuvo acompañado por el general de grupo de Estado Mayor Disraelí Gómez Herrera, director de la FAMEX, así como el invitado especial, el excelentísimo señor Alessandro Modiano, embajador de Italia en México.

Aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana realizan maniobras con estelas de humo durante el espectáculo aéreo del Tulum Air Show 2026 ante asistentes en Quintana Roo. Excélsior

Durante el desarrollo del evento se realizaron conferencias sobre seguridad aérea, ferias de negocios con empresas y universidades, exposiciones estáticas de aeronaves y, de manera simultánea, se llevó a cabo una demostración de autos organizada por la serie NASCAR.

Asistentes observan a integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana durante una actividad del Tulum Air Show 2026 en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo. Excélsior

Como parte de este importante evento, el día 25 de abril se efectuó el primer Espectáculo Aéreo, con la participación de 18 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y 6 aeronaves civiles y, de forma simultánea, en el óvalo de la serie NASCAR ubicado en la Plataforma de Aviación Ejecutiva del aeropuerto de Tulum, se realizó una carrera de autos y, en el marco de la ceremonia de apertura, se entregó un reconocimiento a integrantes del equipo acrobático de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, que este año conmemora el “80 aniversario de su creación”, en donde 6 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y 1 aeronave de una aerolínea comercial realizaron un pase sobre el evento automovilístico, junto con la exhibición de un dirigible y la demostración del vuelo de un paramotor deportivo.

Paracaidistas realizan descenso controlado durante el Tulum Air Show 2026 en el Aeropuerto Internacional de Tulum, como parte de las exhibiciones aéreas en Quintana Roo. Excélsior

Finalmente, para cerrar este importante evento aeronáutico, el 26 de abril se materializó el segundo Espectáculo Aéreo sobre la playa del Parque del Jaguar, con la participación de 18 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana y 3 aeronaves civiles; mientras que, de manera simultánea y para culminar el espectáculo, en el óvalo de la serie NASCAR se consideró la carrera estelar, donde se contempló el pase de 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, el vuelo de demostración de un paramotor deportivo y un espectáculo con 300 drones.

Equipo de paracaidistas se forma en la pista durante el Tulum Air Show 2026 en el Aeropuerto Internacional de Tulum, ante la presencia de autoridades y asistentes. Excélsior

Con este tipo de eventos, la Secretaría de la Defensa Nacional busca fortalecer el acercamiento de la sociedad con su Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y generar espacios de interacción para que conozcan las actividades que realizan los integrantes de las Fuerzas Armadas.