Ariadna Montiel se reunió con damnificados de Hidalgo, a seis meses de la emergencia por las lluvias

En reunión con damnificados por las lluvias, a seis meses de la emergencia en Hidalgo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que en la atención a la población, “no se trata sólo de entregar apoyos, se trata de acompañar en momentos difíciles".

En Tenango de Doria, la encargada de la política social del país, presentó un balance de la atención a la ciudadanía, con un inversión social de siete mil 426 millones de pesos.

Ariadna Montiel Reyes, subrayó que la respuesta del Gobierno de México se basa en la entrega directa de apoyos, sin intermediarios, y con presencia inmediata en las comunidades afectadas.

Recordó que la atención a la emergencia se realizó desde el primer momento, con brigadas desplegadas en territorio y censos casa por casa para identificar a las familias afectadas.

En redes sociales, la titular de la Secretaría de Bienestar, subrayó que Hidalgo, es tierra de comunidad y raíces profundas.

“Acompañamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reunirnos con las y los beneficiarios de los Programas para el Bienestar.

Aquí, donde nacen los valores de la parcela, de las asambleas y del trabajo colectivo, se fortalece el #HumanismoMexicano.

Hoy, millones de mexicanas y mexicanos viven con derechos garantizados y apoyos que llegan directo.

En todas las etapas de la vida, los programas son un sistema de protección social que cuida, acompaña y reconoce la dignidad del pueblo”, manifestó.