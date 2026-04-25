Banobras detalla contrataciones para operar el Tren Felipe Ángeles

Con relación a la nota periodística sobre las contrataciones relacionadas con la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA, Banobras informa que dichos procesos se llevaron a cabo conforme a la normatividad aplicable, una vez recibido el título de asignación para su operación y explotación, así como para la prestación del servicio público de pasajeros, el 18 de marzo de 2026.

Los procesos de contratación referidos corresponden a acciones emprendidas por Banobras, en su carácter de administrador del FONADIN, una vez recibido dicho título de asignación.

Con el título de asignación, el Comité Técnico del FONADIN autorizó los recursos para las contrataciones indispensables para la puesta en operación.

Respecto al contrato de personal, la contratación no corresponde a outsourcing, sino a servicios especializados para la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA, y cumple con la Ley Federal del Trabajo y demás normatividad aplicable.

Se trata de servicios especializados, ya que las actividades que realizan no corresponden al objeto principal de Banobras.

Los requisitos indispensables para la contratación de la empresa incluyen que se encuentre debidamente inscrita en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que cumpla con las cuotas de seguridad social correspondientes.

El personal del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA se integrará a la nómina del Suburbano, ahora Tren Felipe Ángeles, una vez concluida la adquisición de la participación accionaria de CAF y OMNITREN.

Todas las conductoras, conductores, reguladoras y reguladores que operarán en el Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA al inicio de la operación concluyeron capacitación y cuentan con las licencias correspondientes.

Banobras reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normatividad aplicable y con la operación del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA, conforme a las responsabilidades establecidas en el título de asignación correspondiente.