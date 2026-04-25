Supervisa Claudia Sheinbaum hospital del IMSS Bienestar en Hidalgo

Ante la solicitud de apoyo por parte de pobladores de Tenango de Doria, Hidalgo, por desabasto de medicamentos en el Centro de Salud del IMSS Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum constató que hay un 80% de abasto de medicamentos por el programa Rutas de la Salud y el 20% faltante es atendido.

“Hay el 80 por ciento de abasto, hay un 20 por ciento que no llegó en las últimas Rutas de la Salud. Pregunté al doctor Svarch (director general del IMSS Bienestar) y me dice que hay un problema con la empresa, que hay un problema con el proveedor de ciertos medicamentos. Entonces ya lo vamos a resolver el lunes”, informó en entrevista con medios luego de su recorrido.

La jefa del Ejecutivo puntualizó que también se trabaja en la contratación de más médicos y médicas especialistas para garantizar la atención en los Centros de Salud del país.